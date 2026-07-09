/அதிக டி20ஐ விக்கெட் எடுத்த 5 இந்தியர்கள்... முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

டி20ஐ கிரிக்கெட்டை பொருத்தவரை தற்சமயம் இந்திய அணிதான் உலகச் சாம்பியனாக விளங்குகிறது. அந்த வகையில், டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய டாப் 5 இந்திய பௌலர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
யுஸ்வேந்திர சஹால்: 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 79 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி (1764 பந்துகள்) 96 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். பெஸ்ட்: 6/25
அக்சர் பட்டேல்: 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 92 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி (1780 பந்துகள்) 101 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். பெஸ்ட்: 3/9. இன்னும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 2 டி20ஐ போட்டி, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இவர் விளையாட இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹர்திக் பாண்டியா: 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 125 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி (2225 பந்துகள்) 114 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். பெஸ்ட்: 4/16.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 92 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி (2014 பந்துகள்) 121 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். பெஸ்ட்: 4/15. ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இவர் விளையாட உள்ளார்.
அர்ஷ்தீப் சிங்: 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 87 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி (1856 பந்துகள்) 134 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். பெஸ்ட்: 5/51. இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 2 போட்டிகள் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் அவர் விளையாட இருக்கிறார்.