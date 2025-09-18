English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. இதிலும் டாப் வீரர் இவர்தான்!

Indians With The Most Runs In T20s: டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள் யார் யார் என்பதை இத்தொகுப்பில் காணலாம். 
1 /6

விராட் கோலி டி20 கிரிக்கெட்டில் 13,000 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். இவற்றில், 9000 ரன்களுக்கு மேல் ஐபிஎல்லில் வந்துள்ளன. இதனால் அவர் போட்டியின் அதிக ரன் குவித்த வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.

2 /6

ரோஹித் சர்மா டி20 போட்டிகளில் 12,000 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். ஐபிஎல்லில் 7,000 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். ரோஹித் டி20 போட்டிகளில் 4,200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். மீதமுள்ள ரன்கள் உள்நாட்டு மற்றும் பிற போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை.

3 /6

ஷிகர் தவான் டி20 போட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட 9,800 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை. அதன்படி ஐபிஎல்லில் சுமார் 6,700 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஒரு நம்பத் தன்மையான தொடக்க வீரராக திகழ்ந்தவர். 

4 /6

சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 கிரிக்கெட்டில் 8,600 ரன்களுக்கு மேல் விரைவாக குவித்துள்ளார். ஐபிஎல்லில் 4,300 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். டி20 சர்வதேச போட்டிகளில், 2,500 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். மீதமுள்ளவை உள்நாட்டு மற்றும் பிற போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை.

5 /6

சுரேஷ் ரெய்னாவை டி20 கிரிக்கெட்டில் முன்னோடி என்றே கூறலாம். அவர் 319 இன்னிங்ஸ்களில் 8600 ரன்களை எட்டி உள்ளார். ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மிஸ்டர் கான்ஸ்டன்டாக இருந்தார். அந்த அணியில் இருந்து பெரும்பாலான ரன்களை குவித்தார்.

6 /6

Most Runs In T20s Virat Kohli Rohit Sharma Suryakumar Yadav

