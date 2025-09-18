டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. இதிலும் டாப் வீரர் இவர்தான்!

Indians With The Most Runs In T20s: டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள் யார் யார் என்பதை இத்தொகுப்பில் காணலாம்.
விராட் கோலி டி20 கிரிக்கெட்டில் 13,000 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். இவற்றில், 9000 ரன்களுக்கு மேல் ஐபிஎல்லில் வந்துள்ளன. இதனால் அவர் போட்டியின் அதிக ரன் குவித்த வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
ரோஹித் சர்மா டி20 போட்டிகளில் 12,000 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். ஐபிஎல்லில் 7,000 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். ரோஹித் டி20 போட்டிகளில் 4,200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். மீதமுள்ள ரன்கள் உள்நாட்டு மற்றும் பிற போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை.
ஷிகர் தவான் டி20 போட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட 9,800 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை. அதன்படி ஐபிஎல்லில் சுமார் 6,700 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஒரு நம்பத் தன்மையான தொடக்க வீரராக திகழ்ந்தவர்.
சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 கிரிக்கெட்டில் 8,600 ரன்களுக்கு மேல் விரைவாக குவித்துள்ளார். ஐபிஎல்லில் 4,300 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளார். டி20 சர்வதேச போட்டிகளில், 2,500 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். மீதமுள்ளவை உள்நாட்டு மற்றும் பிற போட்டிகளில் இருந்து வந்தவை.
சுரேஷ் ரெய்னாவை டி20 கிரிக்கெட்டில் முன்னோடி என்றே கூறலாம். அவர் 319 இன்னிங்ஸ்களில் 8600 ரன்களை எட்டி உள்ளார். ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மிஸ்டர் கான்ஸ்டன்டாக இருந்தார். அந்த அணியில் இருந்து பெரும்பாலான ரன்களை குவித்தார்.