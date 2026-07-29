Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சிஎஸ்கேவை முந்திய கேகேஆர்... அதிக பிராண்ட் மதிப்பு - டாப் 5 IPL அணிகள் இதோ

சிஎஸ்கேவை முந்திய கேகேஆர்... அதிக பிராண்ட் மதிப்பு - டாப் 5 IPL அணிகள் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:21 PM IST

Top 5 IPL Teams Brand Vlaue : ஐபிஎல் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள 10 அணிகளில் தற்போது அதிக பிராண்ட் மதிப்பு கொண்ட டாப் 5 அணிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 19 ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்பத்தில் 8 அணிகளுடன் தொடங்கப்பட்ட இத்தொடர் தற்போது 10 அணிகள் என்ற நிலையில் உள்ளது. பல அணிகள், நிர்வாகங்கள் வந்து சென்றிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு அணியின் மதிப்பும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏற்ற இறக்கங்களை கண்டு வருகின்றன.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிராண்ட் மதிப்பு 20261/5

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிராண்ட் மதிப்பு 2026

5. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இதுவரை ஒரே ஒருமுறை (2016) கோப்பையை வென்ற எஸ்ஆர்ஹெச் அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு சுமார் ரூ.1,606 கோடி உயர்ந்துள்ளது. கடந்தாண்டை விட பிராண்ட் மதிப்பு இந்தாண்டு 9.1 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

சிஎஸ்கே பிராண்ட் மதிப்பு 20262/5

சிஎஸ்கே பிராண்ட் மதிப்பு 2026

4. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: 5 முறை கோப்பையை வென்ற, 10 முறை இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்ற, 12 முறை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற சிஎஸ்கே அணி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக பிளே ஆப் கூட வராமல் சொதப்பி வருகிறது. தற்போது சிஎஸ்கேவின் பிராண்ட் மதிப்பு ரூ.23,326 கோடி ஆகும். கடந்தாண்டை விட 3.8% உயர்ந்திருந்தாலும், கேகேஆர் அணி சிஎஸ்கேவை பிராண்ட் மதிப்பில் முந்திவிட்டது.

கேகேஆர் பிராண்ட் மதிப்பு 20263/5

கேகேஆர் பிராண்ட் மதிப்பு 2026

3. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: 2012, 2014, 2024 என மூன்று முறை கோப்பையை வென்ற கேகேஆர் அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு ரூ.23,419 கோடி ஆகும். கடந்தாண்டை 7.9% பிராண்ட் மதிப்பு  உயர்ந்துள்ளது. தற்போது சிஎஸ்கேவை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு 3வது இடத்திற்கு வந்துள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் பிராண்ட் மதிப்பு 20264/5

மும்பை இந்தியன்ஸ் பிராண்ட் மதிப்பு 2026

2. மும்பை இந்தியன்ஸ்: 5 முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு தற்போது ரூ.25,234 கோடி ஆகும். கடந்தாண்டை விட 9.1% பிராண்ட் மதிப்பு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

ஆர்சிபி பிராண்ட் மதிப்பு 20265/5

ஆர்சிபி பிராண்ட் மதிப்பு 2026

1. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: 2025, 2026 என தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றிருக்கும் ஆர்சிபி அணியின் பிராண்ட் மதிப்பு கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 16% உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், ரூ.29,823 கோடியாக ஆர்சிபியின் பிராண்ட் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் முதல் கிரிக்கெட் அணியாக 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு மேல் பிராண்ட் மதிப்பை பெறுகிறது ஆர்சிபி. 

TAGS:
IPL
IPL Teams Brand Value
CSK

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு 5 அணிகள் போட்டி.. யார் யாரை தர முன்வந்தார்கள்? CSK முடிவு என்ன?
Chennai Super Kings56 min ago
2
Abhijit Deepke1 hr ago
3
ITR Filing1 hr ago
4
NEET SS1 hr ago
5
TN Budget 20262 hrs ago