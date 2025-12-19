Best SIP Returns: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பட்டையைக் கிளப்பிய டாப் 5 மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இவைதான்!

Investment Ideas In Tamil: ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலான முதலீட்டுக் காலத்தைக் கொண்ட முதலீடுகளுக்கு லார்ஜ்-கேப் மற்றும் மிட்-கேப் பரஸ்பர நிதிகள் மிகவும் பொருத்தமானவை. சிறிய பங்குகள் அதிக வளர்ச்சித் திறனைக் கொண்டிருந்தாலும், பெரிய பங்குகள் பொதுவாகக் குறைந்த ஆபத்துடையவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
Best Large & Midcap Funds: லார்ஜ்கேப் பரஸ்பர நிதிகள் என்பவை, ரூ. 20,000 கோடிக்கும் அதிகமான சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட பெரிய நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் பங்கு நிதிகள் ஆகும். அதே சமயம், மிட்கேப் பரஸ்பர நிதிகள் என்பது ரூ. 5,000 கோடி முதல் ரூ. 20,000 கோடி வரையிலான சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட மிட்கேப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.
டிசம்பர் 18 நிலவரப்படி, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகபட்ச SIP வருமானத்தை வழங்கிய முதல் 5 லார்ஜ்கேப் மற்றும் மிட்கேப் பரஸ்பர நிதிகள் இவைதான். கணக்கீடுகளின்படி, சிறந்த நிதியில் மாதந்தோறும் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்தது, வெறும் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,85,000 ஆக வளர்ந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சிறந்த SIP வருமானத்தை வழங்கிய முதல் 5 லார்ஜ்கேப் மற்றும் மிட்கேப் பரஸ்பர நிதிகள் குறித்து பார்ப்போம்.
5 ஆண்டுகளில், ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் லார்ஜ் & மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.59 சதவீத வருடாந்திர வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு (AUM) ரூ. 26,939 கோடி ஆகும், அதே சமயம் இதன் நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) ரூ. 1,031.76 ஆகும். இதில் மாதம் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்ததன் மூலம், இந்த நிதி 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,54,000 ஆக வளர்ந்துள்ளது. இந்த நிதி ஜூன் 1998-ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஆண்டுக்கு 18.29 சதவீத வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இந்த நிதியில் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர முதலீடு (SIP) ரூ. 500 ஆகவும், குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடு ரூ. 5,000 ஆகவும் உள்ளது. இதன் கட்டணம் (Expense Ratio) 1.63% மட்டுமே.
5 ஆண்டுகளில், மோதிலால் ஓஸ்வால் லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் 20.25 சதவீத வருடாந்திர வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு (AUM) ரூ. 15,146 கோடி ஆகும். இதன் SIP வளர்ச்சி என்பது மாதம் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,85,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல 2019-ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இது சராசரியாக 20.7% வருமானம் தந்துள்ளது. இதன் குறைந்தபட்ச SIP தொகை ரூ. 3,000 ஆகும்.
5 ஆண்டுகளில், பந்தன் லார்ஜ் & மிட் கேப் ஃபண்ட் 20.17 சதவீத வருடாந்திர வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு (AUM) ரூ. 12,784 கோடி ஆகும். இதன் SIP வளர்ச்சி என்பது மாதம் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,82,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிதி ஜூன் 2005-ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஆண்டுக்கு 13.47 சதவீத வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இந்த நிதியில் குறைந்தபட்ச SIP முதலீடாக ரூ. 3,000 மற்றும் குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடாக ரூ. 10,000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கட்டணம் (Expense Ratio) 1.7% ஆகும்.
5 ஆண்டுகளில், இன்வெஸ்கோ இந்தியா லார்ஜ் & மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.70 சதவீத வருடாந்திர வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு (AUM) ரூ. 9,406 கோடி ஆகும், அதே சமயம் இதன் நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) ரூ. 99.69 ஆகும். இதன் SIP வளர்ச்சி என்பது மாதம் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம், இந்த நிதி 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,59,000 ஆக வளர்ந்துள்ளது. இந்த நிதி நவம்பர் 2025-ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஆண்டுக்கு 13.4 சதவீத வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இந்த நிதியில் குறைந்தபட்ச SIP முதலீடாக ரூ. 3,000 மற்றும் குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடாக ரூ. 10,000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கட்டணம் (Expense Ratio) 1.75% ஆகும்.
5 ஆண்டுகளில், யுடிஐ லார்ஜ் & மிட் கேப் ஃபண்ட் 18.79 சதவீத ஆண்டு வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு (AUM) ரூ. 5,498 கோடி, அதே சமயம் இதன் நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) ரூ. 184.77 ஆகும். இதன் SIP வளர்ச்சி என்பது மாதம் ரூ. 20,000 முதலீடு செய்ததன் மூலம், இந்த நிதி 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 19,16,000 ஆக வளர்ந்துள்ளது. இந்த நிதி ஆகஸ்ட் 2005-ல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஆண்டுக்கு 13.6 சதவீத வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இந்த நிதியில் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர முதலீடு (SIP) ரூ. 3,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடு ரூ. 10,000 ஆகவும் உள்ளது. இதன் கட்டணம் (Expense Ratio) 1.89% ஆகும்.
முக்கியத் தகவல்: பங்குச்ந்தை முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.