குறைந்த ரிஸ்கில் சிறந்த வருமானம் தரும் டாப் 5 முதலீட்டு திட்டங்கள்

Investment Tips: ரிஸ்க் எடுக்காமல் சிறந்த வருமானத்தை ஈட்ட விரும்பும் நபரா நீங்கள்? அதற்கு நிலையான வைப்புத்தொகைகளை மட்டுமே நம்பி இருக்க வெண்டிய அவசியம் இல்லை. FD -ஐ விட சிறந்த சில முதலீட்டு திட்டங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Low Risk Investment Options: ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட வட்டி விகிதங்களின் தாக்கத்தால், நிலையான வைப்புத்தொகைகளின் உண்மையான வருமானம் பெரும்பாலும் குறைகிறது. எனவே, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்தி, இந்தப் புதிய மாற்று வழிகளை ஆராய்வதே விவேகமான செயலாக இருக்கும். உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் அதே வேளையில், சிறந்த வருமானத்தை உருவாக்கக்கூடிய அத்தகைய 5 குறைந்த இடர் முதலீட்டு விருப்பங்களை இங்கே காணலாம்.
நல்ல வருமானத்தைப் பெறுவதோடு உங்கள் பணத்தை முழுமையாகப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க விரும்பினால், நிலையான வைப்புத்தொகைகளை (FDs) மட்டுமே நம்பியிருப்பது இப்போது ஒரு சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது. இன்றைய சூழலில், நிலையான வைப்புத்தொகைகளுக்குச் சமமான அல்லது அதைவிடச் சிறந்த வருமானத்தை வழங்கக்கூடிய சில குறைந்த இடர் முதலீட்டு திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
டெப்ட் பரஸ்பர நிதிகள் பத்திரங்கள் மற்றும் பணச் சந்தைக் கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன. நிலையான வைப்புநிதிகளுடன் (FDs) ஒப்பிடும்போது சிறந்த வரிக்குப் பிந்தைய வருமானத்திற்கான சாத்தியம், அதிக பணப்புழக்கம் (பணத்தை எளிதாக எடுக்கலாம்), பல்வேறு கால அளவுகளுக்கான வசதி ஆகியவை இவற்றின் சிறப்பம்சங்கள். நினைவில் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள்: வருமானம் உத்தரவாதமளிக்கப்படுவதில்லை, சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டது
நீங்கள் முற்றிலும் பாதுகாப்பான முதலீட்டைத் தேடுகிறீர்களானால், அரசுப் பத்திரங்கள் மற்றும் கருவூலப் பத்திரங்கள் சிறந்த தேர்வுகளாக இருக்கும். இவற்றின் நன்மைகள்: அரசு உத்தரவாதம் (இறையாண்மைப் பாதுகாப்பு), நிலையான வருமானம் (முதிர்ச்சி அடையும் வரை வைத்திருந்தால்), குறைந்த இடர். இவை யாருக்குப் பொருத்தமானவை? ஓய்வூதியத் திட்டமிடல், பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நாடும் தனிநபர்கள்
இந்தப் பத்திரங்கள் ரிசர்வ் வங்கியால் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் அவற்றின் வட்டி விகிதங்கள் அவ்வப்போது ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்படும். முக்கிய அம்சங்கள்: வட்டி விகிதங்கள் உயரும் காலங்களில் அதிக வருமானம், ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரம். குறைபாடுகள்: முடக்கக் காலம், உடனடியாகப் பணத்தை எடுப்பது எளிதல்ல
SCSS (மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்) மற்றும் MIS (மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்) போன்ற தபால் அலுவலகத் திட்டங்கள், இன்றும் முதலீட்டாளர்களின் முதன்மையான தேர்வாகத் திகழ்கின்றன. நன்மைகள்: அரசு உத்தரவாதம், நிலையான மற்றும் பாதுகாப்பான வருமானம். யாருக்கு இவை மிகவும் பொருத்தமானவை? மூத்த குடிமக்கள், அபாயத்தைத் தவிர்க்கும் முதலீட்டாளர்கள்
உங்கள் மகளுக்கு 10 வயதுக்குக் குறைவாக இருந்தால், நிலையான வைப்புநிதிகளை (FDs) மறந்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக சுகன்யா சம்ரித்தி கணக்கைத் திறக்கவும். நன்மைகள்: 2026-ல், இது 8.2% என்ற ஈர்க்கக்கூடிய வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது, வங்கி நிலையான வைப்புநிதிகளால் (FDs) இதுபோன்ற வருமானத்தை அரிதாகவே வழங்க முடியும். இது யாருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது? இந்தக் கணக்கு, மகளின் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்காக ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்க உதவுகிறது. PPF-ஐப் போலவே, இதுவும் வரி விலக்குகளின் முழுப் பலனையும் வழங்குகிறது.
முதலீடு செய்வதற்கு முன் இந்த 5 குறிப்புகளை மனதில் கொள்ளுங்கள்: 1) உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகளைத் தெளிவாக வரையறுக்கவும். 2)உங்கள் இடர் ஏற்புத்திறனை மதிப்பிடுங்கள். 3) உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்துங்கள். 4) வரி தாக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். 5) நீண்ட கால கண்ணோட்டத்தைப் பேணுங்கள்
உங்கள் பணத்தை வெறுமனே நிலையான வைப்புநிதிகளில் (FDs) வைப்பது இனி போதுமானதாக இருக்காது. இந்த மாறிவரும் காலங்களில், உங்கள் முதலீடுகளை நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாகத் திட்டமிட வேண்டும். குறைந்த இடருடன் சிறந்த வருமானம் கிடைக்க வேண்டுமானால், இந்த 5 மாற்று வழிகளை உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் சேர்ப்பது ஒரு விவேகமான நடவடிக்கையாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் விவரங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆலோசனைகளுக்கு, தயவுசெய்து ஒரு நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.