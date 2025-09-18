English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்

Top Luxurious Cars in Delhi: இந்தியாவில் சொகுசு கார்களின் சந்தை செழித்து வருகிறது. டெல்லி மக்களுக்கும் விலையுயர்ந்த மற்றும் சொகுசு கார்கள் மீது மோகம் அதிகமாக உள்ளது. இதனுடன் சாலைகளில் காணப்படும் மிகவும் விலையுயர்ந்த கார்களின் பட்டியல் தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏனெனில் மக்கள் புதிய சொகுசு கார்களை வாங்கி பழைய கார்களை விற்பனை செய்கின்றர்னர், ஆனால் இந்த கார்கள் அதிகம் டெல்லியில் காணப்படுகின்றன.
ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பேண்டம்: இது ஒரு சொகுசு கார், இதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை சுமார் ₹22 கோடி ஆகும். பொதுவான விலைகள் ₹8.99 கோடியில் தொடங்கி உயர்நிலை மாடலின் விலை ₹10.48 கோடி வரை இருக்கும்.

ஃபெராரி SF90: இது ஒரு உயர் செயல்திறன் கொண்ட ஹைப்ரிட் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆகும், இது இந்தியாவின் மிகவும் விலையுயர்ந்த கார்களில் ஒன்றாகும், இதன் விலை ரூ. 7.5 கோடி ஆகும்.

பென்ட்லி கான்டினென்டல் ஜிடி: ஒரு சொகுசு கிராண்ட் டூரர், இது அதன் சக்திவாய்ந்த இயந்திரம் மற்றும் வசதியான உட்புறத்திற்கு பெயர் பெற்றது. விலை ₹5.76 கோடி முதல் தொடங்குகிறது.

ஆடி R8: இந்த ஸ்போர்ட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் அதன் வேகமான வேகம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்திற்காக பிரபலமானது. இதன் விலை ₹2.72 கோடி ஆகும்.

லேண்ட் ரோவர் ரேஞ்ச் ரோவர்: இந்த சொகுசு SUV அதன் ஆடம்பர மற்றும் ஆஃப்-ரோடு திறன்களுக்கு பெயர் பெற்றது. லேண்ட் ரோவர் ரேஞ்ச் ரோவரின் விலை ₹2.39 கோடியில் தொடங்கி ₹4.17 கோடி வரை (எக்ஸ்-ஷோரூம்) செல்லும்.

