/அதிக ஓடிஐ ரன்கள்: 15,000 ரன்களை கடந்த விராட் கோலி... டாப் 5 பேட்டர்கள் யார் யார்?

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை குவித்த டாப் 5 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஓடிஐ கிரிக்கெட்டில் சச்சின் டெண்டுல்கர் மட்டுமே இதுவரை 15 ஆயிரம் ரன்களை அடித்திருந்த நிலையில், இன்று விராட் கோலியும் 15 ஆயிரம் ரன்களை கடந்து, இந்த மைல்கல்லை எட்டிய 2வது கிரிக்கெட் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். அந்த வகையில், அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 5 ஓடிஐ பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பின்வரிசையில் காணலாம்.
சனத் ஜெயசூர்யா: இலங்கை வீரரான இவர் 1989-2011 காலகட்டத்தில் 433 இன்னிங்ஸில் 13 ஆயிரத்து 430 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 68 அரைசதம், 28 சதம் அடக்கம்.
ரிக்கி பாண்டிங்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர் 1995-2012 காலகட்டத்தில் 365 இன்னிங்ஸில் 13 ஆயிரத்து 704 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 82 அரைசதம், 30 சதம் அடக்கம்.
குமார் சங்கக்காரா: இலங்கை வீரரான இவர் 2000-2015 காலகட்டத்தில் 380 இன்னிங்ஸில் 14 ஆயிரத்து 234 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 93 அரைசதம், 25 சதம் அடக்கம்.
விராட் கோலி: இந்திய வீரரான இவர் 2008-2026 காலகட்டத்தில் 303 இன்னிங்ஸில் 15 ஆயிரத்து 080 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 79 அரைசதம், 55 சதம் அடக்கம். டாப் 5 வீரர்களில் விராட் கோலி மட்டுமே இன்னும் ஓய்வுபெறவில்லை. இந்த பட்டியலுக்கு நெருக்கமாக ரோஹித் சர்மா 11,927 ரன்களுடன் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
சச்சின் டெண்டுல்கர்: இந்திய வீரரான இவர் 1989-2012 காலகட்டத்தில் 452 இன்னிங்ஸில் 18 ஆயிரத்து 426 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 96 அரைசதம், 49 சதம் அடக்கம்.