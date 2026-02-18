English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!

Top 5 Richest Districts In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 

Top 5 Richest Districts In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் சென்னை முதல் இடத்தில் இல்லை. அதேபோல் பிரபல மாவட்டங்களாக பார்க்கப்படும் மதுரை, திருச்சி, கோவை போன்ற மாவட்டங்களும் இந்த பட்டியலில் இல்லை. 

 
1 /6

திருப்பூர்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களின் பட்டியலில் திருப்பூர் 5வது இடத்தில் உள்ளது. திருப்பூர் அதிகமாக உடைகளை ஏற்றுமதி செய்யும் மாவட்டமாக உள்ளது. அம்மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 4.37 லட்சமாக உள்ளது.     

2 /6

நாமக்கல்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் நாமக்கல் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாவட்டம் கோழி வளர்ப்புக்கு பிரபலமானதாக இருக்கிறது. இங்கு முட்டை வணிகம் சிறந்து விளங்குகிறது. இம்மாவட்டத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான சராசரி வருமானம் ரூ. 4.75 லட்சமாக உள்ளது.   

3 /6

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னை இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. சென்னை தமிழ்நாட்டின் ஐடி ஹப்பாக திகழ்கிறது. இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 5.77 லட்சமாக உள்ளது.   

4 /6

காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் காஞ்சிபுரம் 2வது இடத்தில் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் என்றாலே அனைவருக்கும் பட்டு என்றுதான் நினைவுக்கு வரும். பட்டு துறையில் கோடிக்கணக்கில் இம்மாவட்டம் வருமானத்தை ஈட்டி வருகிறது. இம்மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 7.39 லட்சமாக உள்ளது.   

5 /6

செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களின் செங்கல்பட்டு முதல் இடத்தில் உள்ளது. இம்மாவட்டம் ஐடி துறை, எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மற்றும் வாகன உற்பத்தியில் முன்னணி மாவட்டமாக உள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 7.47 லட்சமாக உள்ளது.   

6 /6

இம்மாவட்டங்களை தொடர்ந்து கோவை, சேலம், தூத்துக்குடி, மதுரை போன்ற மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளது.    

