தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!

Top 5 Richest Districts In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Top 5 Richest Districts In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் சென்னை முதல் இடத்தில் இல்லை. அதேபோல் பிரபல மாவட்டங்களாக பார்க்கப்படும் மதுரை, திருச்சி, கோவை போன்ற மாவட்டங்களும் இந்த பட்டியலில் இல்லை.
திருப்பூர்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களின் பட்டியலில் திருப்பூர் 5வது இடத்தில் உள்ளது. திருப்பூர் அதிகமாக உடைகளை ஏற்றுமதி செய்யும் மாவட்டமாக உள்ளது. அம்மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 4.37 லட்சமாக உள்ளது.
நாமக்கல்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் நாமக்கல் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாவட்டம் கோழி வளர்ப்புக்கு பிரபலமானதாக இருக்கிறது. இங்கு முட்டை வணிகம் சிறந்து விளங்குகிறது. இம்மாவட்டத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான சராசரி வருமானம் ரூ. 4.75 லட்சமாக உள்ளது.
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னை இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. சென்னை தமிழ்நாட்டின் ஐடி ஹப்பாக திகழ்கிறது. இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 5.77 லட்சமாக உள்ளது.
காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களில் காஞ்சிபுரம் 2வது இடத்தில் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் என்றாலே அனைவருக்கும் பட்டு என்றுதான் நினைவுக்கு வரும். பட்டு துறையில் கோடிக்கணக்கில் இம்மாவட்டம் வருமானத்தை ஈட்டி வருகிறது. இம்மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 7.39 லட்சமாக உள்ளது.
செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார மாவட்டங்களின் செங்கல்பட்டு முதல் இடத்தில் உள்ளது. இம்மாவட்டம் ஐடி துறை, எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மற்றும் வாகன உற்பத்தியில் முன்னணி மாவட்டமாக உள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களின் சராசரி வருமானம் ரூ. 7.47 லட்சமாக உள்ளது.
இம்மாவட்டங்களை தொடர்ந்து கோவை, சேலம், தூத்துக்குடி, மதுரை போன்ற மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளது.