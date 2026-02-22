இந்தியாவின் பணக்கார யூடியூப்பர்கள்.. அவர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன?

Top 5 richest YouTubers in India: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்தியாவில் பல யூடியூப்பர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் பலர் தங்களது Content மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவருமே அதிக பணத்துடனும் சொத்து மதிப்புடனும் இருப்பதில்லை. சில யூடியூப்பர்கள் மட்டுமே அதிக சொத்து மதிப்புடன் உள்ளனர்.
புவன் பாம்: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்கள் பட்டியலில் புவன் பாம் 5வது இடத்தில் உள்ளார். புவன் பாம் BB Ki Vines என்ற யூடியூஒ சேனல் நடத்தி வருகிறார். கிட்டத்தட்ட 26 மில்லியன் ஃபாலோவர்களை வைத்திருக்கிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 120 கோடி இருக்கும் என தெரிகிறது.
கேரி மினாட்டி: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்கள் பட்டியலில் கேரி மினாட்டி 4வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் CarryMinati என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். சுமார் 45 மில்லியன் ஃபாலோவர்களை வைத்திருக்கிறார். கேரி மினாட்டியின் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ. 130 கோடியாக இருக்கும் என தெரிகிறது.
சமய் ரெய்னா: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார் சமய் ரெய்னா. இவர் Samay Raina என்ற யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 140 கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கெளரவ் சவுத்ரி: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்களின் பட்டியலில் கெளரவ் சவுத்ரி 2வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் Technical Guruji, Gaurav Chaudhary, TG Shorts ஆகிய யூடியூப் சேனல்களை நடத்தி வருகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 300 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தன்மய் பட்: இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார யூடியூப்பர்களில் தன்மய் பட் முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் Tanmay Bhat என்ற யூடியூப் சேனலை நடத்தி வருகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.