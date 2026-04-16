டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வாரம் TRPல் இதுதான் டாப்..முழு லிஸ்ட் இதோ..

Top 5 Tamil Serial List TRP Rating : தமிழ் சீரியல்கள் பல, இப்போது மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவையாக மாறி வருகிறது. இதையடுத்தூ இந்த வாரம் டிஆர்பியில் டாப் இடத்தில் இருக்கும் சீரியல் எது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Top 5 Tamil Serial List TRP Rating : வாரா வாரம், சீரியல்களின் டிஆர்பி ரேட்டிங் விவரங்கள் வெளியாவது வழக்கம். எந்த நேரத்தில், எந்த சீரியலை மக்கள் அதிகமாக பார்த்துள்ளனர் என்பதை வைத்து இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் கணக்கெடுக்கப்படுகிறது. தற்போது வெளியாகியிருக்கும் இந்த லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் எந்த சீரியல் இருக்கிறது என்பதையும், அடுத்தடுத்த இடங்களில் இருக்கும் டாப் 5 சீரியல்களையும் இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த வாரம், எந்த தமிழ் தொடருக்கு டிஆர்பியில் அதிக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. மேலும், இந்த டாப் 5 சீரியல்கள்தான் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற தொடர்களாகவும் உள்ளது.
2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் தொடர், மூன்று முடிச்சு. இந்த தொடரில், ஸ்வாதி ஹீரோயினாகவும் நியாஸ் கான் ஹீரோவாகவும் நடித்து வருகின்றனர். இந்த தொடர்தான், டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் டாப்பில் உள்ளது. ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் இந்த சீரியல், டிஆர்பியில் 9.36 ரேட்டிங்கை பெற்றிருக்கிறது.
2வது இடத்தில், சிங்கப்பெண்ணே சீரியல் இருக்கிறது. இந்த சீரியலில், மனிஷா, அமல்ஜித் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக வருகின்றனர். இந்த தொடர், 9.01 ரேட்டிங்கை பெற்றிருக்கிறது.
கயல் தொடர், மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த தொடரில் சைத்ரா ரெட்டி, சஞ்சீவ் கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இத்தொடர் மொத்தம் 7.44 ரேட்டிங்கை பெற்றிருக்கிறது.
2024ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஒளிபரப்பாகி வரும் தொடர், மருமகள். இந்த தொடரில் காப்ரியல்லா ஹீரோயினாகவும் ராகுல் ரவி ஹீரோவாகவும் நடிக்கின்றனர். டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் 4வது இடத்தில் இருக்கும் இந்த தொடர், 7.20 டிஆர்பி ரேட்டிங் வரை பெற்றிருக்கிறது.
மதுமிதா, அரவிந்த் செய்ஜு, ரேஷ்மா பிரசாத், முனாஃப் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் தொடர், ஐய்யனார் துணை. இந்த தொடர் இந்த வாரம் பெற்றுள்ள ரேட்டிங் 7.04 ஆகும். இந்த தொடர், ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றிருக்கிறது.