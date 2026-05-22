/டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வார TRP-ல் எந்த தொடர் டாப்?

Top 5 Tamil Serials : எந்த தொடர் ரசிகர்களை அதிகமாக கவர்கிறது, எந்த சேனல் முன்னிலை பிடிக்கிறது என்பதை இந்த பட்டியல் தீர்மானிக்கிறது. பல பிரபல சேனல்களுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவி வரும் நிலையில், இந்த வாரமும் பல தொடர்கள் டிஆர்பியில் முன்னிலை பிடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் அதிக டிஆர்பி புள்ளிகள் பெற்ற Top 5 தமிழ் சீரியல்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் ‘சிறகடிக்க ஆசை’ தொடர் இந்த வாரம் 8.31 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. குடும்ப பின்னணி மற்றும் உணர்ச்சி வசமிக்க காட்சிகள் இந்த தொடருக்கு ரசிகர்களை அதிகரித்து வருகிறது.
சன் டிவியின் ‘மருமகள்’ தொடர் 8.55 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்தில் உள்ளது. குடும்ப உறவுகள், சண்டைகள் மற்றும் திருப்பங்கள் காரணமாக இந்த தொடர் தொடர்ந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
8.62 புள்ளிகளுடன் இந்த தொடர் 3வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. முந்தைய சீசனின் வெற்றியை தொடர்ந்து புதிய கதைக்களத்துடன் ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்த தொடர் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது.
சன் டிவியின் ஹிட் தொடரான ‘கயல்’ இந்த வாரம் 8.81 TVR புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. ஹீரோயினை மையமாக கொண்ட கதைக்களமும் குடும்ப செண்டிமெண்டும் இந்த தொடரின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வாரமும் 9.73 TVR புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை ‘சிங்கப்பெண்ணே’ தொடர் பிடித்துள்ளது. ‘மூன்று முடிச்சு’ மகா சங்கம எபிசோடுகள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால், இந்த தொடரின் டிஆர்பி மேலும் உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.