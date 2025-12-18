முடி கொட்டுகிறதா? கவலை வேண்டாம்! குளிர்கால கூந்தல் பராமரிப்புக்கான மேஜிக் டிப்ஸ்

Winter Hair Care Tips in Tamil: குளிர்காலத்தில் அதிகமாக முடி உதிர்தல் ஏற்பட்டால், இந்த ஐந்து குறிப்புகளை முயற்சிக்கவும். அவை உங்கள் முடியை வலுப்படுத்தி முடி உதிர்தலைக் கட்டுப்படுத்தும்.
குளிர்காலத்தில் உங்கள் தலைமுடி அதிகமாக உதிர்கிறதா? அப்படியானால், நீங்கள் மட்டும் அல்ல; பெரும்பாலான மக்கள் சந்திக்கும் பொதுவான பிரச்சனை இது. குளிர்காலத்தின் வறண்ட காற்றால் தலையின் தோல் வறண்டு போகிறது. இதனால் இரத்த ஓட்டம் குறைந்து, முடி வேர்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைப்பதில்லை. இதன் விளைவாகப் பொடுகு அதிகரித்து, முடி வேர்கள் பலவீனமடைந்து முடி உதிரத் தொடங்குகிறது. இந்தக் குளிர்காலத்திலும் உங்கள் கூந்தலை வலுவாகவும், அடர்த்தியாகவும், நீளமாகவும் மாற்ற கீழே உள்ள 5 குறிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள்:
உங்கள் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தடவ மறக்காதீர்கள். குளிர்காலத்தில் உங்கள் தலைமுடி அதிகமாக உதிர்ந்தால், கூந்தலுக்கு எண்ணெய் தடவுவது மிக அவசியம். இது தலைமுடிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை அளித்து ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. கூந்தலை வலுவாகப் பராமரிக்க, வாரத்திற்கு 2 முதல் 3 முறை மறக்காமல் எண்ணெய் தடவுங்கள். பாதாம் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது கடுகு எண்ணெய் கொண்டு உங்கள் தலைமுடியை மசாஜ் செய்யலாம். உங்கள் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தடவுவது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து முடி உதிர்தலை கட்டுப்படுத்துகிறது.
மிதமான வெந்நீரைப் பயன்படுத்துங்கள் அதிக சூடான நீரில் தலை குளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். இது முடியில் உள்ள இயற்கையான ஈரப்பதத்தை நீக்கிவிடும். எப்போதும் வெதுவெதுப்பான நீரையே பயன்படுத்தவும்.
பொடுகுத் தொல்லையைக் கவனியுங்கள் குளிர்காலத்தில் பொடுகு வர வாய்ப்புகள் அதிகம். வாரம் ஒருமுறை எலுமிச்சை சாறு அல்லது வேப்பிலை கலந்த நீரைக் கொண்டு கூந்தலைப் பராமரிப்பதன் மூலம் பொடுகைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
ஈரமான முடியுடன் வெளியே செல்ல வேண்டாம் குளித்தவுடன் தலைமுடி ஈரமாக இருக்கும்போது குளிர்ந்த காற்றில் செல்வதைத் தவிர்க்கவும். இது முடியை எளிதில் உடையச் செய்யும். முடியை மென்மையாகத் துடைத்து, இயற்கையாக உலர வைப்பது சிறந்தது.
சத்தான உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் முடி உதிர்வைத் தடுக்க வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த உணவுகள் அவசியம். குறிப்பாக முட்டை, நட்ஸ் (Nuts), மற்றும் கீரை வகைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது உங்கள் கூந்தலுக்கு உட்புற பலத்தைத் தரும்.
