இதுதான் டாப் 6 ஏசிக்கள்: மின்சார பில்லைப் பாதியாகக் குறைக்க இதோ சிறந்த சாய்ஸ்

மின்சாரக் கட்டணத்தைக் குறைக்க 5-ஸ்டார் ஏசி (AC) வாங்குவது மிகவும் புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும். நடுத்தர அளவிலான அறைகளுக்கு (120-180 சதுர அடி) 1.5 டன் 5-ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் சிறந்த குளிர்ச்சியையும், அதே சமயம் குறைந்த மின் நுகர்வையும் வழங்குகின்றன. தற்போது சந்தையில் உள்ள 6 சிறந்த 1.5 டன் 5-ஸ்டார் ஏசி ஆப்ஷன்கள் இதோ.
Panasonic 1 5 Ton 5 Star Smart AC Rs 44,990 இந்த பானாசோனிக் ஏசி, வைஃபை, ஏஐ அம்சங்கள் மற்றும் 8-இன்-1 மாற்றக்கூடிய மோடுகளுடன் ஸ்மார்ட் கூலிங்கில் கவனம் செலுத்துகிறது. மேலும், நிலையான நீண்ட காலப் பயன்பாட்டிற்காக மேம்பட்ட காற்றோட்டம், PM0.1 ஃபில்டர் மற்றும் காப்பர் கண்டன்சர் ஆகியவற்றையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள்.
Carrier 1 5 Ton 5 Star Flexicool AC Rs 41,990 கேரியர், 6-இன்-1 மாற்றத்தக்க குளிரூட்டும் வசதி மற்றும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஆற்றல் காட்சித்திரை ஆகியவற்றுடன், செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பின் ஒரு நடைமுறைக் கலவையை வழங்குகிறது. மேலும், இது அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்காக PM2.5 வடிகட்டுதல் மற்றும் விரைவான குளிரூட்டும் வசதியையும் கொண்டுள்ளது.
Lloyd 1 5 Ton 5 Star Inverter AC Rs 38,490 நீங்கள் சற்றே மலிவான ஒரு விருப்பத்தைத் தேடுகிறீர்களானால், லாயிட் வழங்கும் 5-இன்-1 மாற்றத்தக்க குளிரூட்டும் அமைப்பு 52°C வெப்பநிலையிலும் கூட செயல்படும். மேலும், இது ஸ்டெபிலைசர் இல்லாத செயல்பாட்டை ஆதரிப்பதோடு, அடிப்படை காற்று வடிகட்டிகளையும் கொண்டுள்ளது.
Whirlpool 1 5 Ton 5 Star Magicool AC Rs 34,040 சிக்கனமான தேர்வுகளில் ஒன்றாகத் திகழும் இந்த Whirlpool AC, '6th Sense' தொழில்நுட்பம், '4-in-1' மாற்றியமைக்கக்கூடிய முறைகள் மற்றும் ஸ்டேபிலைசர் இல்லாமலே இயங்கும் வசதி ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இது அடிப்படை குளிரூட்டும் தேவைகளைச் சிறப்பாகப் பூர்த்தி செய்கிறது.
Blue Star 1 5 Ton 5 Star Smart AC Rs 55,999 இது AI Pro கூலிங், 5-in-1 மாற்றியமைக்கக்கூடிய முறைகள் மற்றும் தானாகவே சுத்தம் செய்துகொள்ளும் தொழில்நுட்பம் போன்ற உயர்தர அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. மேலும், சிறந்த காற்றுப் பரவலுக்காக PM2.5 வடிகட்டி மற்றும் 4-வழி அசைவு வசதியையும் இது கொண்டுள்ளது.
Voltas 1 5 Ton 5 Star Inverter AC Rs 38,990 Voltas, 4-in-1 சரிசெய்யக்கூடிய முறைகள் மற்றும் அதிக வெப்பநிலையிலும் நம்பகமான குளிரூட்டும் திறனுடன், எளிமையான செயல்பாட்டை வழங்குகிறது. மேலும், இதில் தூசி தடுப்பு வடிகட்டிகள் மற்றும் பரந்த மின்னழுத்த இயக்க வரம்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றன.
What does 5 Star rating mean 3-ஸ்டார் மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, 5-ஸ்டார் ஏசி அதிக ஆற்றல் திறன் கொண்டது. இது அதே அளவு குளிரூட்டலுக்குக் குறைந்த மின்சாரத்தையே பயன்படுத்துகிறது.