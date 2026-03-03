டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்

Indian Premier League: 2026 ஐபிஎல் தொடர் இம்மாதம் இறுதியில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IPL Players Impress In T20 World Cup 2026: தற்போது 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் பல வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினாலும், குறிப்பிட்ட 6 ஐபிஎல் வெளிநாட்டு வீரர்கள் மிக சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
வில் ஜாக்ஸ்: இங்கிலாந்து அணி வீரர் வில் ஜாக்ஸ் நடந்து வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை மூன்று ஆட்டநாயகன் விருதுகளை பெற்றுள்ளார். இத்தாலி அணிக்கு எதிரான 22 பந்துகளில் 53 ரன்கள் அடித்ததோடு அப்போட்டியில் 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தார். இதையடுத்து இலங்கை அணிக்கு எதிராக 21 ரன்கள் அடித்து பந்து வீச்சில் 3 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டேவிட் மில்லர்: தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் அதிரடி வீரர் டேவிட் மில்லர். இவர் நடந்து வரும் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக 35 பந்துகளில் 63 ரன்கள் அடித்து தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.
ஷிம்ரான் ஹெட்மியர்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அதிரடி மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஷிம்ரான் ஹெட்மியர். இவர் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 248 ரன்களை குவித்துள்ளார். குறிப்பாக சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 85 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.
அகேல் ஹொசைன்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் பவுலிங் ஆல்-ரவுண்டர் அகேல் ஹொசைன். இவர் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பையில் சிறப்பாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். குறிப்பாக ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.
எய்டன் மார்க்ரம்: தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம். இவர் இதுவரை விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 268 ரன்கள் குவித்து அசத்தி வருகிறார். குறிப்பாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 86 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.
மார்கோ ஜான்சன்: தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் பவுலிங் ஆல்-ரவுண்டர் மார்கோ ஜான்சன். இவர் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பையில் இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி அசத்தி இருக்கிறார். குறிப்பாக இந்தியாவுக்கு எதிராக 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இவர் 2026 ஐபிஎல்லில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி இருக்கிறார்.