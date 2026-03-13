English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LPG Cylinder: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் டாப் 6 நாடுகள்!

Top 6 Lpg Suppliers Countries For India: ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் வணிக சிலிண்டர்கள் தட்டுபாட்டால், ஹோட்டல்கள் மூடும் அபாயம் இருந்து வருகிறது. 

 
1 /6

ஓமன்: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் ஓமன் 6வது இடத்தில் உள்ளது. ஓமன் நாட்டில் இருந்து ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் டன் எரிவாயு இந்தியா இறக்குமதி செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

2 /6

அமெரிக்கா: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் அமெரிக்கா 5வது இடத்தில் உள்ளது. அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் டன் வரை இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

3 /6

சவுதி அரேபியா: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் சவுதி அரேபியா 4வது இடத்தில் உள்ளது. சவுதி அரேபியாவில் இருந்து இந்தியா சுமார் 3 மில்லியன் டன் எரிவாயு இறக்குமது செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

4 /6

குவைத்: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் குவைத் 3வது இடத்தில் உள்ளது. குவைத்தில் இருந்து சுமார் 3.4 மில்லியன் டன் எரிவாயு இந்தியா இறக்குமதி செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

5 /6

கத்தார்: இந்தியா எரிவாயு இறங்குமதி செய்யும் நாடுகளில் கத்தார் 2வது இடத்தில் உள்ளது. காத்தார் நாட்டில் இருந்து இந்தியா சுமார் 5 மில்லியன் டன் எரிவாயு இறக்குமதி செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

6 /6

ஐக்கிய அரபு எமிரைட்ஸ்: இந்தியா எரிவாயு இறக்குமதி செய்வதில் ஐக்கிய அரபு எமிரைட்ஸ் முதல் இடத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டில் இருந்து இந்தியா சுமார் 8 மில்லியன் டன் இறக்குமதி செய்வதாக கூறப்படுகிறது.   

