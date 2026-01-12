English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்

இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்

Top 6 Places In India To See Snow: இந்தியாவில் பனிப்பொழிவு இருக்கக் கூடிய  சிறந்த சுற்றுலா தலங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். இந்த 6 இடங்களையும் பட்ஜெட் விலையில் சென்று பார்க்க முடியும்.
1 /7

விடுமுறை நாட்கள் வரும் நிலையில், இந்த விடுமுறையை சிறப்பாக கொண்டாட நினைப்பவர்களுக்காக இந்த செய்தி. இந்தியாவில் சிறந்த பனிப்பொழிவு இருக்கும்  இடங்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். இந்த 6 இடங்களை பட்ஜெட் விலையில் நாம் சுற்றி பார்க்க முடியும்.  

2 /7

குல்மார்க் - ஜம்மு காஷ்மீரில் குல்மார்க் உள்ளது. குல்மார்க் பிரபல சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. இங்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் இங்கு செல்வார்கள். லடாக், ஸ்பிட்டியை விட, இங்கு குளிர் சற்று குறைவாக இருக்கும். இருப்பினும், குல்மார்க்கில்  பனிப்பொழிவு இருக்கும். குல்மார்க்கில் ஸ்ட்ராபெரி பள்ளத்தாக்கு, நிங்கிள் நல்லா, அல்பாதர் போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தளங்கள் உள்ளன. எனவே, பிப்ரவரி மாதம் சுற்றுலா செல்ல சிறந்த இடமாக குல்மார்க் உள்ளது.   

3 /7

லே (Leh): லடாக்கின் தலைநகராக லே உள்ளது. இங்கு குளிர்காலத்தில் அதிகளவு பனிப்பொழிவு என்பது இருக்கும். பனிப்பொழிவின்போது, சாலைகள், ஏரிகள், ஓடைகளில் பனிப்பொழிவு இருக்கும். இதனால், ஏரி, ஓடைகள் எல்லாம் வாரக்கணக்கில் உறைந்திருக்கும். லேவில் தற்போது -3 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ளது. பனிப்பொழிவு காண சிறந்த இடமாக லே உள்ளது.  

4 /7

மணாலி: இமாச்சல பிரசேத மாநிலத்தில் மணாலி உள்ளது. மணாலியில் பிப்ரவரி மாதம் முதல் பனிப்பொழிவு இருக்கும். சோலாங் பள்ளத்தாக்கு, ஜோனினி நீர்விழிச்சி போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. மணாலியில் தற்போது -3 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ளது.   

5 /7

கார்கில்: லேவில் இருந்து சுமார் 234 கி.மீ தொலைவில் கார்கில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடுமையான பனிப்பொழிவு என்பது இருக்கும். குளிர்காலம் என்றாலே வெளியே செல்ல முடியாத அளவுக்கு அங்கு பனிப்பொழிவு இருக்கும். தற்போதை நிலவரப்படி, -8 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உள்ளது.  

6 /7

தவாங்: அருணாச்சல பிரதேசத்தின் இந்திய சீன எல்லையில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய நகரமாகும்.  இங்கு அக்டோபர் மாதத்தில்  இருந்தே பனிப்பொழிவு அதிகமாக காணப்படும். எனவே, பனிப்பொழிவை காண விரும்புபவர்கள் தவாங் கண்டிப்பாக செல்லலாம்.  

7 /7

அவுலி: உத்தரகண்டில்  உள்ள அவுலி பனிப்பொழிவை காண சிறந்த இடமாக உள்ளது. இங்கு அழகிய பனி மூடிய இடங்கள் போன்றவை இருக்கும். இங்கு டிசம்பர் மாதத்தில்  இருந்தே பனிப்பொழிவு  அதிகமாகவே இருக்கும். 6 டிகிரி செல்சியஸ்  வெப்பநிலை நிலவுகிறது. 

Tourism Snowfall Places India Snow Destinations Winter Tour In India Manali Tour Gulmarg Tour

Next Gallery

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!