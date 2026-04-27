IPL வரலாற்றில்... Uncapped பௌலர்களின் பெஸ்ட் பந்துவீச்சு - டாப்பில் CSK வீரர்!

IPL History: ஐபிஎல் வரலாற்றில் இந்திய அணிக்கு விளையாடாத டாப் 6 பந்துவீச்சாளர்களின் பெஸ்ட் பந்துவீச்சை இங்கு காணலாம். இவர்களில் ஒரு சிலர் இந்திய அணிக்காக பிற்காலத்தில் விளையாடிவிட்டனர்.
இந்திய அணிக்கு அல்லது சர்வதேச அணிகளுக்கு விளையாடாத வீரர்களை Uncapped வீரர்கள் என்றழைப்பார்கள். அந்த வகையில், Uncapped பந்துவீச்சாளர்களின் டாப் 6 பெஸ்ட் பந்துவீச்சை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
6. ஹர்ஷல் பட்டேல்: 2021ஆம் ஆண்டில் இவர் ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடி வந்தார். அந்த சீசனில் மும்பை அணிக்கு எதிராக இவர் 5 விக்கெட்டை எடுத்து 27 ரன்களை கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் 6வது பெஸ்ட் பந்துவீச்சு. இவர் 2021இல் இந்திய அணிக்கு அறிமுகமானார், 25 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
5. உம்ரான் கான்: 2022ஆம் ஆண்டில் இவர் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். அந்த சீசனில் குஜராத் அணிக்கு எதிரான உம்ரான் மாலிக் 5 விக்கெட்டை எடுத்து 25 ரன்களை கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் 5வது பெஸ்ட் பந்துவீச்சு. இவர் 2022இல் இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகி, 10 ஓடிஐ மற்றும் 8 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார்.
4. மோஷின் கான்: எல்எஸ்ஜி வீரரான இவர் நேற்று (ஏப்ரல் 26) கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5 விக்கெட்டை எடுத்து 25 ரன்களை கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் 4வது பெஸ்ட் பந்துவீச்சு ஆகும்.
3. வருண் சக்ரவர்த்தி: 2020ஆம் ஆண்டில் கேகேஆர் அணியில் இவர் விளையாடினார். அந்த சீசனில் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5 விக்கெட்டை எடுத்து 20 ரன்களை கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் 3வது பெஸ்ட் பந்துவீச்சு ஆகும். 2021இல் இவர் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாகி, 4 ஓடிஐ மற்றும் 45 டி20ஐ போட்டிகளை விளையாடி இருக்கிறார்.
2. அன்கித் ராஜ்புத்: 2018ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாப் அணி வீரரான இவர், 2018ஆம் ஆண்டில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5 விக்கெட்டை எடுத்து 14 ரன்களை கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் 2வது பெஸ்ட் பந்துவீச்சு ஆகும். தற்போது 32 வயதான இவர் இந்திய அணிக்காக இதுவரை விளையாடவே இல்லை.
1. ஆகாஷ் மத்வால்: 2023ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய இவர், லக்னோ அணிக்கு எதிரான எலிமினேட்டர் போட்டியில் 5 விக்கெட்டை எடுத்து, 5 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்தார். இதுவே Uncapped வீரரின் தலைசிறந்த பெஸ்ட் பந்துவீச்சாகும். 32 வயதான இவர் இந்திய அணிக்காக விளையாடவில்லை, தற்போது சிஎஸ்கே அணியில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரராக எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.