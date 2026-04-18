ரூ.2000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 7 சிறந்த Power Banks

7 Best Power Banks Under 2000 Rupee in India 2026 with Fast Charging Support: ரூ.2,000க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த 7 அற்புதமான பவர் பேங்குகள் (Power Banks) நீண்ட நேரம் சார்ஜ் செய்ய உதவும். அவை என்னென்ன பிராண்ட்களின் Power Banks என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Xiaomi 10000mAh Power Bank இது 10,000mAh பேட்டரி மற்றும் 33W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது. இது PD சார்ஜிங்கை ஆதரிப்பதால், போன்கள் மட்டுமின்றி டேப்லெட்களையும் உங்களால் சார்ஜ் செய்ய முடியும். இதன் விலை ரூ.1,599 ஆகும்.
Xiaomi Pocket Power Bank இது 10,000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது; மேலும், 33W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இதன் விலை ரூ.1,599 ஆகும்.
HAMMER 10000mAh Power Bank இது 10,000mAh பேட்டரியுடன் சேர்த்து 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் (MagSafe ஆதரவுடன்) வசதியையும் கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் கேபிள் இல்லாமலேயே உங்கள் தொலைபேசியை சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். மேலும், இது 22.5W வயர்டு சார்ஜிங் வசதியையும், பேட்டரியின் நிலையை எளிதாக அறிந்துகொள்ள உதவும் ஒரு LED திரையையும் வழங்குகிறது. இதன் விலை ரூ.1,499 ஆகும்.
Redmi 20000mAh Power Bank இந்த பவர் பேங்க் 20,000mAh பேட்டரி மற்றும் 18W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது. இது அதிகப்படியான சார்ஜிங் மற்றும் மின்கசிவு (Short-circuit) பாதுகாப்பு போன்ற அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. நீங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய ஒரு பவர் பேங்கைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதன் விலை ரூ.1,699 ஆகும்.
Portronics Luxcell Mini 20K Advanced இந்த பவர் பேங்க் 20,000mAh பேட்டரி மற்றும் 22.5W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் வருகிறது. இது Type-C PD போர்ட் மற்றும் USB-A போர்ட் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளது; இதன் மூலம் பல்வேறு சாதனங்களை எளிதாக சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். இதன் விலை ரூ.1,263 ஆகும்.
BoAt EnergyShroom Power Bank மலிவு விலை பிரிவில், 20,000mAh பேட்டரி மற்றும் 22.5W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் பல போர்ட்கள் இடம்பெற்றுள்ளதால், ஒரே நேரத்தில் 2 முதல் 3 சாதனங்களை உங்களால் சார்ஜ் செய்ய முடியும். இதன் விலை ரூ. 1,209 ஆகும்.
Ambrane PowerMini 20 இந்த பவர் பேங்க் 20,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் வருகிறது; இதன் மூலம் உங்கள் மொபைலை பலமுறை சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். இது 35W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் உங்கள் மொபைல் மிக விரைவாக சார்ஜ் ஆகும். இதன் மிகச் சிறப்பான அம்சம், இதில் உள்ளிணைக்கப்பட்டிருக்கும் Type-C கேபிள் ஆகும்; இதனால் நீங்கள் தனியாக ஒரு கேபிளை எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இதன் விலை ரூ.1,999 ஆகும்.