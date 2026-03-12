ஐபிஎல்லில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய டாப் 7 பவுலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பும்ராவுக்கு எந்த இடம்?

Players With Most Wickets In IPL: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இதுவரை ஐபிஎல்லில் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்திய முதல் 7 வீரர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
டுவைன் பிராவோ: பிரபல முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் டுவைன் பிராவோ அதிக விக்கெட்கள் வீழ்த்திய பந்து வீச்சாளர்களில் 7வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 161 போட்டிகளில் 183 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி உள்ளார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிரபல நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 145 போட்டிகளில் 183 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார்.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்: பிரபல முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின். இவர் 221 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். இதில் 187 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
பியூஷ் சாவ்லா: பிரபல முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் பியூஷ் சாவ்லா 192 போட்டிகளில் விளையாடி 192 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். இவர் இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
சுனில் நரைன்: பிரபல முன்னாள் கேகேஆர் அணி வீரர் சுனில் நரைன் ஐபிஎல்லில் 189 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். இதில் 192 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார்.
புவனேஷ்வர் குமார்: பிரபல பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் 190 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். இதில் 198 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார்.
யுஸ்வேந்திர சாஹல்: பிரபல சுழற் பந்து வீச்சாளர் யுஸ்வேந்திர சாஹல் 174 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். இவர் 221 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.