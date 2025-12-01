English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நீண்ட காலம் CM பதவி வகித்த டாப் 7 முதலமைச்சர்கள்!

Longest serving Chief Ministers of India: இந்தியாவில் நீண்ட காலம் முதலமைச்சர் பதவில் இருந்த முதல் 7 கட்சி தலைவர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 
Tn Forner CM Karunanidhi: இந்த பட்டியலின் தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி இடம் பெறவில்லை. ஆனால் முதல் 10 இடத்தில் அவர் இடம் பிடித்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 19 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த அவர் 9வது இடத்தில் இடம் பிடித்திருக்கிறார். 

பவன் குமார் சாம்லிங் (Pawan Chamling): இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் சிக்கிம் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் பவன் குமார் சாம்லிங். இவர் 24 ஆண்டுகள் 165 நாட்கள் முதலமைச்சராக இருந்துள்ளார். 

நவீன் பட்நாயக் (Naveen Patnaik): ஒடிசா மாநில முன்னாள் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் இப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். அவர் 24 ஆண்டுகள் 99 நாட்கள் முதலமைச்சராக பதவி வகித்திருக்கிறார். 

ஜோதி பாசு (Jyoti Basu): இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இட்த்தில் இருப்பவர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜோதி பாசு. இவர் 23 ஆண்டுகள் 137 நாட்கள் முதலமைச்சராக இருந்துள்ளார். 

கெகாங் அபாங் (Gegong Apang): இந்த பட்டியலில் நான்காவது  இடத்தில் இருப்பவர் கெகாங் அபாங். இவர் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஆவார். 22 ஆண்டுகள் 250 நாட்கள் இவர் முதல்வர் பதவியில் இருந்திருக்கிறார். 

லால் தன்ஹாவ்லா (Lal Thanhawla): மிசோரம் முன்னாள் முதலமைச்சர் லால் தன்ஹாவ்லா இப்பட்டியலின் 5வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் 22 ஆண்டுகள் 60 நாட்கள் பதவில் இருந்திருக்கிறார். 

வீரபத்ர சிங்(Virbhadra Singh): இப்பட்டியலில் 6வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் இமாச்சல பிரதேசம் முன்னாள் முதலமைச்சர் வீரபத்ர சிங் உள்ளார். இவர் 21 ஆண்டுகள் 13 நாட்கள் இப்பதவில் இருந்திருக்கிறார். 

நிதிஷ் குமார்(Nitish Kumar): இப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருப்பவர் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார். இவர் 2005ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை அம்மாநில முதலமைச்சராக இருந்து வருகிறார். 

