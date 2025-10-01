பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?

Women Safety: பெண்கள் பாதுகாப்பில் இந்தியாவில் எந்த நகரம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம். அந்த வகையில், முதல் 7 நகரங்களை இங்கு காணலாம்.
மும்பை: மகாராஷ்டிராவின் தலைநகரான இது மகளிர் பாதுகாப்பில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. மெட்ரோ சிட்டிகளில் இதுதான் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இடாநகர்: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் தலைநகரான இடாநகர்தான் மகளிருக்கு பாதுகாப்பான பகுதியாக விளங்குகிறது. நகரம் மிகச் சிறியது மற்றும் மிகக் குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்டதாகும். இதனாலேயே பாதுகாப்பும் அங்கு மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறது. மகளிருக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரங்களில் இடாநகர் 6வது இடமாகும்.
காங்டாக்: சிக்கிம் தலைநகரான காங்டாக் மிகக் குறுகிய நகரமாகும், இயற்கைக்கு உகந்த நகரமாகும். அரசின் பிரதான நோக்கமே மகளிருக்கான பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. மகளிர் பாதுகாப்பில் காங்டாக் 5வது இடமாகும்.
ஐஸ்வல்: மிஸோரம் நாட்டின் தலைநகரான இவர் பலமான சமூக கட்டமைப்பை கொண்டது. இதனால், மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவாக நடைபெறுகிறது. மகளிர் பாதுகாப்பில் ஐஸ்வல் 4வது இடமாகும்.
புபனேஷ்வர்: ஒடிசாவின் தலைநகரான இங்கு போக்குவரத்து அமைப்பு மற்றும் சிறப்பான கண்காணிப்பு காரணமாக இங்கு மகளிருக்கு பாதுகாப்புக்கு அதிகம். மகளிர் பாதுகாப்பில் புபனேஷ்வர் 3வது இடத்தில் உள்ளது.
விஷாகப்பட்டினம்: ஆந்திரபிரதேசத்தில் உள்ள இந்த நகரம் மகளிர் பாதுகாப்பில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதி, ஆட்கள் நடமாட்டம் கொண்ட சாலைகள் காரணமாக மகளிர் பாதுகாப்பு சிறப்பாக இருக்கிறது.
கோஹிமா: நாகாலாந்து மாநிலத்தின் அழகான தலைநகரான கோஹிமாதான் பெண்கள் பாதுகாப்பில் நாட்டில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்குதான் மற்ற நகரங்களை விட கோஹிமாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவு.
இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் மகளிர் பாதுகாப்பில் தேசிய வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் குறியீட்டு (NARI) அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.