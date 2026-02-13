English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் டாப் 7 நகரங்கள்.. சென்னையில் எத்தனை பேர்?

இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் டாப் 7 நகரங்கள்.. சென்னையில் எத்தனை பேர்?

Cities With The Most Billionaires In India: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /7

புனே: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் புனே 7வது இடத்தில் உள்ளது. மகராஷ்டிராவில் இருக்கும் இந்த நகரில் 22,500 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ளனர்.   

2 /7

சென்னை: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் சென்னை 6வது இடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னையில் சுமார் 22,800 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ளனர்.   

3 /7

கொல்கத்தா: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் கொல்கத்தா 5வது இடத்தில் உள்ளது. மேற்கு வங்கத்தின் தலைநகரமான கொல்கத்தாவில் சுமார் 26,600 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ளனர்.   

4 /7

அகமதாபாத்: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் அகமதாபாத் 4வது இடத்தில் உள்ளது. குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கும் அகமதாபாத்தில் சுமார் 26,800 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ளனர்.   

5 /7

பெங்களூரு: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் பெங்களூரு 3வது இடத்தில் உள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைநகரமான பெங்களூருவில் சுமார் 31,600 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ள்னார்.   

6 /7

டெல்லி: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் டெல்லி 2வது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவின் தலைநகரமான டெல்லி சுமார் 68,200 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ள்னார்.   

7 /7

மும்பை: இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் நகரங்களில் மும்பை முதல் இடத்தில் உள்ளது. மகாராஷ்டிரா தலைநகரமான மும்பை சுமார் 1,42,000 கோடீஸ்வரர்கள் உள்ள்னார்.   

