2025ல் இந்தியர்கள் அதிகம் சென்ற டாப் 7 நாடுகள்.. முதல் இடத்தில் இந்த நாடா?

Most Visited Countries By Indians: 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியர்கள் அதிக சென்ற முதல் 7 நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
துபாய் (Dubai): இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு துபாய். இந்த நாட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் இந்தியர்கள் பலர் சென்றுள்ளனர்.
சவுதி அரேபியா (Saudi Arabia): இந்தியர் அதிகம் பயணித்த நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது சவுதி அரேபியா. இந்நாட்டிற்கு ஹஜ்புனித பயணத்திற்காக மக்கள் செல்வது வழக்கம். 2025ல் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3.42 மில்லியன் இந்தியர்கள் சவுதி நாட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.
அமெரிக்கா (America): இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது அமெரிக்கா. இந்நாட்டிற்கு சுற்றுலா, தொழில் என சுமார் 2.14 மில்லியன் இந்தியர்கள் சென்றுள்ளனர்.
தாய்லாந்து (Thailand): இந்த பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் இருக்கும் நாடு தாய்லாந்து. இந்தியா மட்டுமின்றி இந்நாடு உலகின் மற்ற நாட்டு மக்களையும் கவர்ந்து வருகிறது. 2025ல் தாய்லாந்துக்கு சுமார் 1.19 மில்லியன் இந்தியர்கள் பயணித்துள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் (Singapore): இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த நாடுகளின் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் 5வது இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டிற்கு 2025ல் சுற்றுலா உள்ளிட்ட காரணங்களால் பலரும் பயணித்துள்ளனர்.
பிரிட்டன் (Britain): இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இருப்பது பிரிட்டம். இந்நாட்டிற்கு இந்தியர்கள் பலரும் சுற்றுலா, கல்வி, தொழில் ரீதியாக பயணித்துள்ளனர்.
கத்தார் (qatar): இந்த பட்டியலின் கடைசி 7வது இடத்தில் இருக்கும் நாடு கத்தார். இந்நாட்டிற்கு 2025ல் இந்தியர்கள் பலரும் பயணித்துள்ளனர்.