  • உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள்.. ஈரானுக்கு எந்த இடம்?

Most Muslim People Populated World Countries: உலகிலேயே இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /7

இந்தோனேசியா: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தோனேசியா முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டில் சுமார் 240 மில்லியன் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.   

2 /7

பாகிஸ்தான்: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டில் சுமார் 230 மில்லியன் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.   

3 /7

இந்தியா: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவில் சுமார் 210 மில்லியன் இலாமிய மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.   

4 /7

வங்கதேசம்: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் வங்கதேசம் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டில் சுமார் 150 மில்லியன் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.   

5 /7

நைஜீரியா: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் நைஜீரியா 5வது இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டில் சுமார் 100 மில்லியனுக்கு மேல் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.   

6 /7

எகிப்து: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் எகிப்து 6வது இடத்தில் உள்ளது. இந்நாட்டில் சுமார் 90 மில்லியனுக்கும் மேல் இஸ்லாமிய மக்கள் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

7 /7

ஈரான்: உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் ஈரான் 7வது இடத்தில் உள்ளது. ஈரானில் சுமார் 85 மில்லியன் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது.   

