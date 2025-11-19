உலகின் டாப் 7 பொருளாதார நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

Top Economic Countries In The World: உலக அளவில் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை வைத்திருக்கும் முதல் 7 நாடுகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
பிரான்ஸ்: மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் பட்டியலின் 7வது இடத்தில் பிரான்ஸ் நாடு உள்ளது. இந்த நாட்டின் ஜிடிபி 3.36 டிரில்லியன் டாலராக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் 0.7% உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து: இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இங்கிலாந்து உள்ளது. இந்த நாட்டின் ஜிடிபி 3.96 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் 1.3 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
இந்தியா: இந்த பட்டியலின் 5வது இடத்தியில் நமது நாடான இந்தியா உள்ளது. நாட்டின் ஜிடிபி 4.13 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் 6.6 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்பான்: இந்த பட்டியன் நான்காவது இடத்தில் ஜப்பான் நாடு உள்ளது. இந்நாட்டின் ஜிடிபி 4.28 டிரில்லியனாக உள்ளது. நடப்பாண்டில் 1.1 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
ஜெர்மனி: இந்த பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் ஜெர்மனி நாடு உள்ளது. இந்நாட்டின் ஜிடிபி 5.01 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் 0.2 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
சீனா: மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகள் பட்டியலில் சீனா இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்நாட்டின் ஜிடிபி 19.4 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் 4.8 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்கா: மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருப்பது அமெரிக்க நாடு ஆகும். இந்நாட்டின் ஜிடிபி 30.62 டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது. இந்த ஆண்டுக் 2 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.