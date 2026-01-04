English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க

இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க

Top 7 Happiest State In India: இந்தியாவில் எந்த மாநில மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்ற பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.  இதில் தமிழ்நாடு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை  பார்ப்போம்.

 

 

Top 7 Happiest State In India: டாப் 7 லிஸ்டில் இரண்டு தென் மாநிலங்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், இதில் நம் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளுவோம்.

 
1 /7

இந்தியாவில் எந்த மாநில மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில் முதலிடத்தில் இருப்பது இமாச்சல பிரதேச மாநிலம். அமைதியான சூழல், வாழ்க்கை முறை, சாதிய பாகுபாடு கிடையாது போன்ற காரணங்களால் அங்குள்ள மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றனர். 

2 /7

இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது மிசோரம். இந்த மாநிலத்தில் சமத்துவம், வலுவான கலாச்சார பிணைப்பை  கொண்டுள்ளது. பழங்குடியின கலாச்சாரம் , குற்றங்கள் குறைவாக நடக்கிறது. இதனால், இம்மாநிலத்தில் உள்ள மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றனர்.

3 /7

மூன்றாவது இடத்தில் சிக்கிம் மாநிலம் உள்ளது. கல்வியில் பெரிய சாதனை கொண்ட மாநிலமாகவும், தூய்மையாகவும், அமைதியான சூழல் நிறைந்த மாநிலமாகவும் சிக்கம் உள்ளது. முற்போக்கு கொள்கைகள், கல்வியறிவு அங்குள்ள மக்களை மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வழிவகை செய்கிறது.    

4 /7

நான்காவது இடத்தில் கோவா உள்ளது. கோவா அதன் அமைதியான சூழல், கடற்கரையோர வாழ்க்கை மற்றும் சிறந்த பொது சுகாதார சேவைகளுக்காக தனித்து நிற்கிறது. அங்குள்ள மக்களுக்கு வேலை வாழ்க்கை சமநிலையை அளிக்கிறது. இதனால், அம்மாநில மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.    

5 /7

ஐந்தாவது இடத்தில் கேரள மாநிலம் உள்ளது. இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த கல்வியறிவு விகிதம், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுகாதாரம் மற்றும் இயற்கைக்கு உகந்த மனநிலையுடன், இங்குள்ள மக்கள் ஆரோக்கியமான, நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள்.     

6 /7

ஆறாவது இடத்தில் நம் தமிழ்நாடு உள்ளது. கலாச்சாரம், மருத்துவ சேவைகள், தொழில்கள் போன்றவற்றை அங்குள்ள மக்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்கிறது. பொருளாதார ரீதியாக வலுவாக இருப்பதும் அம்மாநில மக்களுக்கு பெரிதும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது.    

7 /7

7வது இடத்தில் பஞ்சாப் மாநிலம் உள்ளது. விவசாய நிலங்கள், கலாச்சாரம் போன்றவை அங்குள்ள மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வைக்கிறது. வலுவான சமூக உறவுகள், இயற்கை சூழல் போன்ற காரணங்களால் மகிழ்ச்சியான மாநிலத்தில் பஞ்சாப் 7ஆம் இடத்தில் உள்ளது.  

happiness Happiness Stata In India Happy Tamil nadu Himachal Pradesh Mizoram Sikkim happiness state Tamil nadu Happiness State In India 2025

Next Gallery

ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!