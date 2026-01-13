Vijay Highest Earning Movies: விஜய் படங்கள் என்றாலே வசூல் சாதனையில் இடம் பெறாமல் இருப்பதில்லை. அப்படி அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சர்க்கார்: ஏ. ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான படம் சர்க்கார். இப்படம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வெளியானது. உலகளவில் சுமார் 252 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.
மெர்சல்: இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் மெர்சல். இப்படம் ரூ. 253 கோடி வசூல் செய்தது.
மாஸ்டர்: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், மாலவிகா மோகன், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான படம் மாஸ்டர். இப்படம் கரோனா காலகட்டத்திற்கு பின்னர் வெளியான நிலையில், ரூ. 257 கோடி வசூல் செய்தது.
வாரிசு: 2023ஆம் ஆண்டில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான படம் வாரிசு. இப்படம் ரூ. 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.
பிகில்: அட்லீ இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் பிகில். இப்படம் ரூ. 310 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.
கோட்: வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவான படம் கோட். இப்படம் ரூ. 450 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.
லியோ: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்த படம் லியோ. இப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.