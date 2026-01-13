English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?

Vijay Highest Earning Movies: விஜய் படங்கள் என்றாலே வசூல் சாதனையில் இடம் பெறாமல் இருப்பதில்லை. அப்படி அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /7

சர்க்கார்: ஏ. ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான படம் சர்க்கார். இப்படம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வெளியானது. உலகளவில் சுமார் 252 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.   

2 /7

மெர்சல்: இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் மெர்சல். இப்படம் ரூ. 253 கோடி வசூல் செய்தது.   

3 /7

மாஸ்டர்: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், மாலவிகா மோகன், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான படம் மாஸ்டர். இப்படம் கரோனா காலகட்டத்திற்கு பின்னர் வெளியான நிலையில், ரூ. 257 கோடி வசூல் செய்தது. 

4 /7

வாரிசு: 2023ஆம் ஆண்டில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான படம் வாரிசு. இப்படம் ரூ. 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.   

5 /7

பிகில்: அட்லீ இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் பிகில். இப்படம் ரூ. 310 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.   

6 /7

கோட்: வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவான படம் கோட். இப்படம் ரூ. 450 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.   

7 /7

லியோ: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்த படம் லியோ. இப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.    

