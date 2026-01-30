டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!

Top run-scorers in T20 World Cup: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இதுவரை நடந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
டிஎம் தில்சன்: இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் தில்சன் டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் 35 போட்டிகளில் 897 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
கிறிஸ் கெயில்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் வீரர் கிறிஸ் கெயில் இப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 33 போட்டிகளில் 965 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
டேவிட் வார்னர்: ஆஸ்திரேலியா அணியின் முன்னாள் வீரர் டேவிட் வார்னர் இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 41 போட்டிகளில் 984 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
ஜோஸ் பட்லர்: இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் ஜோஸ் பட்லர் இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 35 போட்டிகளில் 1013 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
ஜெயவர்தனே: இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் மகிலா ஜெயவர்தனே இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 31 போட்டிகளில் 1016 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
ரோகித் சர்மா: இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரோகித் சர்மா, இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 47 போட்டிகளில் 1220 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
விராட் கோலி: இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் விராட் கோலிதான் இப்பட்டியலின் முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் 35 போட்டிகளில் 1292 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.