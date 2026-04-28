9,000 ரன்கள்.. ஐபிஎல் வரலாற்றில் கோலி மெகா சாதனை! ரோகித், தோனிக்கு எந்த இடம்? டாப் 7 பட்டியல் இதோ

ஐபிஎல் அரங்கில் ரன் மழை பொழிந்து சாதனை படைத்த வீரர்களின் விவரம் இங்கே.
விராட் கோலி ஏப்ரல் 27 அன்று நடைபெற்ற டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரன்கள் அடித்ததன் மூலம் ஐபிஎல்லில் 9,000 ரன்களை கடந்து சாதனை படைத்தார். இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
விராட் கோலி (Virat Kohli): இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் ஜாம்பவான் விராட் கோலி. இவர் 275 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 9012 ரன்களை குவித்துள்ளார். ஐபிஎல்லில் 9000 ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் இவரே.
ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): இப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் ரோகித் சர்மா உள்ளார். அவர் 276 போட்டிகளில் 7,183 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
ஷிகர் தவான் (Shikhar Dhawan): 222 போட்டிகளில் 6,769 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவர் 2024ல் ஓய்வு பெற்றாலும். இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் நிலைத்துள்ளார்.
டேவிட் வார்னர் (David Warner): 184 போட்டிகளில் 6,565 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இவர் 2024ல் ஓய்வு பெற்றார். ஐபிஎல் வரலாற்றி அதிக ரன்கள் எடுத்த வெளிநாட்டு வீரர் இவரே.
கே.எல். ராகுல் (KL Rahul): 153 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ராகுல் 5,580 ரன்கள் குவித்து இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
சுரேஷ் ரெய்னா (Suresh Raina): சுரேஷ் ரெய்னா 205 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். இதில் அவர் 5,528 ரன்கள் அடித்துள்ளார். மிஸ்டர் ஐபிஎல் என்று அழைக்கப்படும் இவர், லீக்கில் முதலில் 5,000 ரன்களை எட்டியவர்.
எம்.எஸ். தோனி (MS Dhoni): 278 போட்டிகளில் 5,439 ரன்கள் அடித்துள்ளார் தோனி, கீழ் வரிசையில் விளையாடியும் டாப் 7 பட்டியலில் இடம் பிடித்து அசத்தி உள்ளார்.