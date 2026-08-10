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இந்தியாவில் அதிக பிராண்ட் மதிப்பு கொண்ட டாப் 7 நடிகைகள்.. முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

Written ByR Balaji
Published: Aug 10, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:16 PM IST

இந்திய திரையுலகில் வெறும் திரைப்படங்கள் மூலமாக மட்டுமின்றி, சர்வதேச பிராண்டுகளின் விளம்பர தூதராக செயல்பட்டும், சொந்தத் தொழில்கள் மூலமும் கோடிகளில் ஈட்டி வரும்டாப் 7 பிராண்ட் மதிப்பு கொண்ட முன்னணி நடிகைகளின் விவரம் இங்கே!

 

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அனன்யா பாண்டே: பாலிவுட்டின் நட்சத்திரமான இவர், 461.8 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.

 

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கிருதி சனோன்: இளைஞர்களின் வரவேற்பை பெரிதும் பெற்றுள்ள இவர், 477.9 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் 6வது இடத்தில் இருக்கிறார்.

 

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கியாரா அத்வானி: 494.1 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் ஐந்தாம் இடத்தை ஏற்றுள்ளார்.

 

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கரீனா கபூர்: 45 வயதிலும் முன்னணி நடிகையாகத் திகழும் இவர், 588.4 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.

 

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ராஷ்மிகா மந்தனா: பாலிவுட்டிலும் கலக்கி வரும் இவர், 716 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் மூன்றாம் இடத்தை அடைந்துள்ளார்.

 

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தீபிகா படுகோன்: 849.3 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.

 

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ஆலியா பட்: 894 கோடி ரூபாய் பிராண்ட் மதிப்புடன் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்து அசத்தி வருகிறார்.

 

TAGS:
Indian Actresses

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