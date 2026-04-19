சர்வதேச டி20ல் அதிக ரன்கள்.. டாப் 7 இந்தியர்கள் யார் யார்? ரோகித் சர்மாவை முந்திய பிரபல வீராங்கனை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 இந்திய பேட்டர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்திய டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் ரோகித் சர்மாவை முறியடித்து அதிக ரன்களை எடுத்தவர் என்ற சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைந்துள்ளார். ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்மிருதி இந்த மைல்கல்லை எட்டினார்.
ஸ்மிருதி மந்தனா: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா 13 ரன்களை அடித்தார். மொத்தம் 155 இனிங்ஸ்களில் 4244 ரன்களை குவித்த ஸ்மிருதி மந்தனா அதிக ரன்கள் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் ரோகித் சர்மவை முந்தி உள்ளார். சர்வதேச டி20ல் ஸ்மிருதி மந்தனா ஒரு சதம் மற்றும் 33 அரைசதம் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரோகித் சர்மா: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த இந்தியர்களின் பட்டியலில் ரோகித் சர்மா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 159 போட்டிகளில் 4231 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 5 சதங்கள் மற்றும் 32 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
விராட் கோலி: சேஸிங்கிற்கு பெயர் பெற்ற விராட் கோலி,. இந்த வடிவில் 48.69 சராசரியை கொண்டுள்ளார். 125 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர், 4188 ரன்களை குவித்து, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த இந்தியர்களின் இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 38 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
ஹர்மன்பிரீத் கவுர்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த இந்தியர்களின் பட்டியலில், ஹர்மன்பிரித் கவுர் நான்காவது இடத்தில் உள்ளார். இவர் 191போட்டிகளில் விளையாடி 29.76 சராசரியுடன் 3869 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் ஒரு சதம் மற்றும் 15 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இப்பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளார். 113 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர், 3272 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 4 சதங்கள் மற்றும் 25 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
ஹர்திக் பாண்டியா: இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளார். இவர் 138 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 9 அரைசதங்கள், 28.24 சராரியுடன் 2288 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
கே.எல். ராகுல்: இப்பட்டியலின் 7வது இடத்தில் கே.எல். ராகுல் உள்ளார். இவர் 68 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 2265 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 2 சதங்கள் மற்றும் 22 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது சராசரி 37.75 ஆக உள்ளது.