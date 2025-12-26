Diet-ல் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டிய 7 உணவுகள்.. கலோரி ரொம்ப குறைவு!

Weight Loss Foods: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் குறைவான கலோரி கொண்ட உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது என நிபுணர்கள் கூறி வருகின்றனர். எனவே, குறைவான கலோரி கொண்ட உணவுகளின் பட்டியலை பார்ப்போம்.
Low Calories Super Food: குறைவான கலோரி கொண்ட உணவுகளை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்ப்பது மூலம் உங்கள் உடல் எடை விரைவாக குறையலாம். எனவே, தினசரி கீழ்கண்ட உணவுகளை சாப்பிடுவது சிறந்தது.
உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க பலரும் டயர்ட்டில் இருந்து வருகின்றனர். மேலும், சிலர் ஜிம் செல்கின்றனர். ஆனால், இது அவ்வளவு எளிதாக விஷயம் இல்லை. நாம் உட்கொள்ளும் கலோரி அளவை குறைத்து கொண்டாலே எளிதாக உடல் எடையை குறைத்து கொள்ளலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் குறைவான கலோரி கொண்ட உணவை எடுத்துக் கொள்வது அவசியம். எனவே, குறைவான கலோரி கொண்ட உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
அதன்படி, காளானை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது. ஏனென்றால் காளானவில் வெறும் 22 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன. இது உங்களது உடல் எடையை குறைக்க பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இரண்டாவது கீரைகள். கீரைகளை வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது எடுத்து கொள்ள வேண்டும். இதில் 25 கலோரிகள் மட்டுமே இருப்பதால் உங்களது டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம்.
வெள்ளை முட்டையை மட்டும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். முட்டையை முழுவதுமாக எடுத்துக் கொள்வதும் சிறந்தது. ஆனால், ஒருநாளைக்கு 4 முட்டை சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால், அதில் இரண்டு மஞ்கள் கருவுடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம். மற்றவற்றை வெள்ளை முட்டை மட்டும் சாப்பிடுவது உடல் எடையை குறைப்பவர்களுக்கு நல்லது. வெள்ளை முட்டையில் வெறும் 55 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன.
கேரட்டையும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். கேரட்டில் வெறும் 41 கலோரிகள் மட்டுமே நிறைந்துள்ளன. எனவே, கேரட்டை தினசரி உங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்க்கவும். மேலும், தக்காளி, வெங்காயத்திலும் கலோரிகள் மிக குறைவு. தக்காளியில் 18 கலோரிகளும், வெங்காயத்திலும் 40 கலோரிகள் உள்ளன. இதனையும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம்.
வெள்ளரிக்காயை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். நீர் ஆதாரமாக விளக்கும் வெள்ளரிக்காயை தினமும் சாப்பிடலாம். குறிப்பாக, பழம் சாலட்டில் இதனையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். இதில் வெறும் 15 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன. மேலும், ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவரிலும் குறைவான கலோரிகள் கொண்டவை ஆகும். ப்ரோக்கோலியில் வெறும் 40 கலோரிகளும், காலிஃபிளவரில் வெறும் 25 கலோரிகள் உள்ளன.
மேலும், chicken breast சாப்பிடுவது உடல் எடையை குறைக்க உதவும். chicken breast-ல் 165 கலோரிகள் உள்ளன. இதனை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். மேலும், குறைவான கொழுப்பு நிறைந்த பன்னீரையும் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். இதில் 150 கலோரிகள் கொண்டவை ஆகும்.
அதோடு, Greek yogurt-ல் 70 கலோரிகள் உள்ளன. இதனையும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்ப்பது சிறந்தது. மேற்கண்ட அனைத்து உணவுகளை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி, திவி சேடாவின் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)