English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 2025ம் ஆண்டின் டாப் 7 உலக அழகிகள்.. இடம் பிடித்த இந்திய நடிகை! யார் தெரியுமா?

2025ம் ஆண்டின் டாப் 7 உலக அழகிகள்.. இடம் பிடித்த இந்திய நடிகை! யார் தெரியுமா?

Most Beautiful Girls In World: 2025ம் ஆண்டின் டாப் உலக பெண்கள் பட்டியலை IMDB தளம் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முதல் 7 இடங்களை பிடித்த பெண்கள் யார் யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

 
1 /7

ஜூலியா பட்டர்ஸ் (Julia Butters): இந்த பட்டியலில் 7ஆம் இடத்தை பிடித்தவர் நடிகை ஜூலியா பட்டர்ஸ். இவர் ஒரு அமெரிக்க நடிகை ஆவார். Once Upon a Time in Hollywood படத்தின் மூலம் இவர் மிகவும்  பிரபலமனார்.   

2 /7

ஹனியா அமீர் (Hania Aamir): இந்த பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தை பிடித்தவர் ஹனியா அமீர். இவர் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நடிகை ஆவார்.   

3 /7

கிருத்தி சனோன் (Kriti Sanon): இந்த பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தை பிடித்தவர் பாலிவுட் நடிகை கிருத்தி சனோன். இந்திய நடிகையான இவர் இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்த ஒரே நடிகை ஆவார்.   

4 /7

நான்சி மெக்டோனி (Nancy Jewel McDonie): இந்த பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடித்தவர் நான்சி மெக்டோனி. இவர் கொரிய நடிகை ஆவார். Perfect Girl என்ற படத்தில் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.   

5 /7

தில்ரபா தில்முரத் (Dilraba Dilmurat): இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்தவர் நடிகை தில்ரபா தில்முரத். இவர் சீன நடிகை மற்றும் பாடகர் ஆவார். Eternal Love Of Dream என்ற படத்தின் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.   

6 /7

ஷைலின் உட்லி (Shailene Woodley): இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தவர் ஷைலின் உட்லி. இவர் அமெரிக்க நடிகை அவார். Divergent என்ற படத்தின் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.   

7 /7

மார்கோட் ராபி (Margot Robbie): இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்தவர் மார்கோட் ராபி. இவர் ஹாலிவுட் நடிகை ஆவார். பார்பி படத்தின் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.  

Most Beautiful Girls Beautiful actress in world Top 7 Miss Worlds Kriti Sanon

Next Gallery

இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!