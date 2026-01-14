டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

List Of Most Corrupt Countries In The World: ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்…
தெற்கு சூடான் - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் தெற்கு சூடான் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
சோமாலியா - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் தெற்கு சோமாலியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அங்கு அரசு அதிகாரிகள் முதல் உயர்பதவியில் உள்ள அதிகாரிகள் அனைவரும் ஊழல் வாதிகளாக இருப்பாதாக கூறப்படுகிறது.
வெனிசுலா - உலக நாடுகளில் ஊழல் மிகுந்த டாப் 7 பட்டியலில் வெனிசுலா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. எண்ணெய் வளம் மட்டும் அல்ல ஊழலும் அங்கு மிகவும் செழிப்பாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சிரியா - இந்த டாப் 7 பட்டியலில் சிரியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. வேலைவாய்ப்பு முதல் மருத்துவம் அனைத்திலும் ஊழல்கள் நிறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எக்குவடோரியல் கினியா - இதில் ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் உள்ள எக்குவடோரியல் கினியா ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. எண்ணெய் வளம் மிகுந்த நாடுகளில் ஒன்று கினியா. 2005ம் ஆண்டு மூன்றாவது பெரிய எண்ணெய் வளம் மிகுந்த நாடாக இருந்த கினியா இருந்தது.
எரித்திரியா - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் எரித்திரியா ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது.
லிபியா - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் வட ஆப்ரிக்காவில் உள்ள லிபியா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு கனிமவள நிறைந்து இருந்தாலும், உள்நாட்டு கலவரம் உள்ளிட்ட காரணத்தால் ஊழல் நிறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தியா - 180 நாடுகளில் இந்தியா 96-வது இடத்தில் உள்ளது.