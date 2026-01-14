English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

List Of Most Corrupt Countries In The World: ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்…

 
1 /8

தெற்கு சூடான் -  ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் தெற்கு சூடான் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.   

2 /8

சோமாலியா -  ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் தெற்கு சோமாலியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அங்கு அரசு அதிகாரிகள் முதல் உயர்பதவியில் உள்ள அதிகாரிகள் அனைவரும் ஊழல் வாதிகளாக இருப்பாதாக கூறப்படுகிறது.   

3 /8

வெனிசுலா - உலக நாடுகளில் ஊழல் மிகுந்த டாப் 7 பட்டியலில் வெனிசுலா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. எண்ணெய் வளம் மட்டும் அல்ல ஊழலும் அங்கு மிகவும் செழிப்பாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.  

4 /8

சிரியா - இந்த டாப் 7 பட்டியலில் சிரியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. வேலைவாய்ப்பு முதல் மருத்துவம் அனைத்திலும் ஊழல்கள் நிறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.   

5 /8

எக்குவடோரியல் கினியா -  இதில் ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் உள்ள  எக்குவடோரியல் கினியா ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. எண்ணெய் வளம் மிகுந்த நாடுகளில் ஒன்று கினியா. 2005ம் ஆண்டு மூன்றாவது பெரிய எண்ணெய் வளம் மிகுந்த நாடாக இருந்த கினியா இருந்தது. 

6 /8

எரித்திரியா - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் எரித்திரியா ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது.  

7 /8

லிபியா - ஊழல் மிகுந்த உலக நாடுகளில் டாப் 7 பட்டியலில் வட ஆப்ரிக்காவில் உள்ள லிபியா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு கனிமவள நிறைந்து இருந்தாலும், உள்நாட்டு கலவரம் உள்ளிட்ட காரணத்தால் ஊழல் நிறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.    

8 /8

இந்தியா - 180 நாடுகளில் இந்தியா 96-வது இடத்தில் உள்ளது.    

Most Corrupt Countries 2025 Top Most Corrupt Countries in the World Corrupt Countries Ranking South Sudan most corrupt country Sudan corruption ranking India corruption score 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஊழல் மிகுந்த நாடுகள் உலகின் முதல் ஊழல் மிகுந்த நாடுகள் ஊழல் மிகுந்த நாடுகளின் தரவரிசை தெற்கு சூடான் மிகவும் ஊழல் நிறைந்த நாடு சூடான் ஊழல் தரவரிசை இந்திய ஊழல் தரவரிசை ஊழல் மிகுந்த நாடுகளில் இந்தியா எத்தானாவது இடத்தில் உள்ளது. உலகில் அதிகம் ஊழல் செய்யும் நாடு எது

Next Gallery

ஒரு மாதத்தில் 10 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! இடுப்பு, தொடை சதை குறையும்