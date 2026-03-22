IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?

Most POTM Awards: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்ற டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இத்தொகுப்பில் காணலாம்.
Most POTM Awards In IPL History: ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. 19வது சீசன் தொடங்க இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில் ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றவர்கள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஐபிஎல் தொடரின் 18 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இதுவரை அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதுகளை வென்ற முதல் 7 வீரர்களை பின் வரிசையில் இங்கு காணலாம்.
7. சுனில் நரைன் (KKR): இவர் 2012-2025 வரை 189 போட்டிகளில் 17 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். 2 முறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.
6. டேவிட் வார்னர் (DC/DD/SRH): இவர் 2009-2024 வரை 184 போட்டிகளில் 18 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.
5. எம்எஸ் தோனி (CSK): இவர் 2008-2025 வரை 278 போட்டிகளில் 18 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.
4. விராட் கோலி (RCB): இவர் 2008-2025 வரை 267 போட்டிகளில் 19 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். ஒருமுறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார.
3. ரோஹித் சர்மா: இவர் 2008-2025 வரை 272 போட்டிகளில் 21 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.
2. கிறிஸ் கெயில்: இவர் 2009-2021 வரை 142 போட்டிகளில் 22 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். ஒருமுறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
1. ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: இவர் 2008-2021 வரை 184 போட்டிகளில் 25 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.