English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?

Most POTM Awards: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்ற டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இத்தொகுப்பில் காணலாம்.

Most POTM Awards In IPL History: ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. 19வது சீசன் தொடங்க இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில் ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றவர்கள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
1 /8

ஐபிஎல் தொடரின் 18 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இதுவரை அதிக முறை ஆட்டநாயகன் விருதுகளை வென்ற முதல் 7 வீரர்களை பின் வரிசையில் இங்கு காணலாம். 

2 /8

7. சுனில் நரைன் (KKR): இவர் 2012-2025 வரை 189 போட்டிகளில்  17 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். 2 முறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.  

3 /8

6. டேவிட் வார்னர் (DC/DD/SRH): இவர் 2009-2024 வரை 184 போட்டிகளில்  18 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.  

4 /8

5. எம்எஸ் தோனி  (CSK): இவர் 2008-2025 வரை 278 போட்டிகளில்  18 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.   

5 /8

4. விராட் கோலி (RCB): இவர் 2008-2025 வரை 267 போட்டிகளில்  19 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். ஒருமுறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார.   

6 /8

3. ரோஹித் சர்மா: இவர் 2008-2025 வரை 272 போட்டிகளில்  21 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.   

7 /8

2. கிறிஸ் கெயில்: இவர் 2009-2021 வரை 142 போட்டிகளில்  22 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். ஒருமுறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.   

8 /8

1. ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: இவர் 2008-2021 வரை 184 போட்டிகளில் 25 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார்.

IPL Stats IPL IPL News Virat Kohli MS Dhoni Rohit Sharma

Next Gallery

