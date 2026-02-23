இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட டாப் 7 நகரங்கள்! சென்னையில் எவ்வளவு?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Most Populous Cities In India: இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட முதல் 7 நகரங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /7

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கும் அகமதாபாத் இப்பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு சுமார் 9.27 மில்லியன் மக்கள் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

2 /7

ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இந்திய நகரங்களில் ஹைதராபாத் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு சுமார் 11 மில்லியன் மக்கள் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

3 /7

சென்னை: தமிழகத்தின் தலைநகரமான சென்னை இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த நகரின் மக்கள் தொகை சுமார் 12.3 மில்லியன் என கூறப்படுகிறது.   

4 /7

பெங்களுரூ: கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைநகரமான பெங்களூரு இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த நகரத்தின் மக்கள் தொகை சுமார் 14.4 மில்லியன் என கூறப்படுகிறது.   

5 /7

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தலைநகரம் கொல்கத்தா. அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இந்திய நகரங்களில் கொல்கத்தா 3வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு சுமார் 16 மில்லியன் மக்கள் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

6 /7

மும்பை: மகராஷ்டிரா மாநிலத்தின் தலைநகரமான மும்பை அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இந்திய நகரங்களின் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு சுமார் 22 மில்லியன் மக்கள் வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

7 /7

டெல்லி: இந்தியா நாட்டின் தலைநகரம் டெல்லி. அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் டெல்லி முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்த நகரத்தின் மக்கள் தொகை சுமார் 35 மில்லியன் என கூறப்படுகிறது.   

