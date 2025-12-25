English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் கொண்ட டாப் 7 நாடுகள்.. இந்தியாவின் நிலை இதுவா?

Top 7 Most Powerfull Passport: 2025ஆம் ஆண்டில் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.  

 

Most Powerfull Passport: சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். இந்த தரவரிசை  பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் எத்தனை நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டது.
1 /7

உலகிலேயே சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் பட்டியல் 2025ஆம் ஆண்டுக்கான தரவரிசை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் முதலிடத்தி இருப்பது சிங்கப்பூர்.  சிங்கப்பூர் பாஸ்போர்ட் மூலம் 193 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்ல முடியும்.  உலகின் வலிமையான பாஸ்போர்ட் என்ற தனது நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.    

2 /7

சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் இரண்டாவது இடத்தை தென் கொரியா பிடித்துள்ளது. அதாவது, தென் கொரியா பாஸ்போர்ட் மூலம் விசா இல்லாமல் 190 இடங்களுக்கு செல்ல முடியும். கனடா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், சிங்கப்பூர், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு தென் கொரியா மக்கள் விசா இல்லாமல் செல்லலாம்.

3 /7

சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் ஜப்பான் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 189 இடங்களுக்கு முன் விசா இல்லாமல் செல்லலாம்.  ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, பிரேசில் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல், தென் கொரியா மக்கள் செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

4 /7

சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் ஜெர்மனி நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. ஜெர்மனி மக்கள் விசா இல்லாமல் 188 நாடுகளுக்கு செல்லலாம். கனடா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரேசில், மெக்சிகோ, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் ஜெர்மனி மக்கள் செல்லலாம். மேலும், இத்தாலி, லக்சம்பர்க், ஸ்பெயின், சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளும் 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

5 /7

சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் பாகிஸ்தான் 31வது இடத்தில் உள்ளது.  பாகிஸ்தான் விசா இல்லாமல் 102 இடத்திற்கு செல்லலாம்.  மாலத்தீவு, நேபாளம், இலங்கை, கத்தா ஆகிய நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம்.

6 /7

சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் இத்தாலி ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 188 இடங்களுக்கு விசா இல்லாமல் இத்தாலி மக்கள் செல்லலாம். அதாவது, அர்ஜன்டினா, பிரேசில், கனடா, ஜப்பான், தென் கொரியா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இத்தாலி மக்கள் செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

7 /7

அடுத்தாக,  5வது பெரிய பொருளாதார நாடாக இருக்கும் இந்தியா சக்தி வாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டில் 85வது இடத்தில் பின்தங்கியுள்ளது.  இந்தியா பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் 57 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம். 

