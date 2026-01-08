English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!

Most Viewed Movie Trailers On YouTube: யூடியூப்பில் அதிக பார்வையாளர்களை கவர்ந்த தமிழ் படங்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /7

விக்ரம்: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் நடிப்பில் உருவான படம் விக்ரம். இப்படத்தின் ட்ரைலர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியான நிலையில், 50 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.   

2 /7

வாரிசு: விஜய் நடிப்பில் உருவான வாரிசு திரைப்படம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தின் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் 54 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.   

3 /7

தி கோட்: வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த தி கோட் படத்தின் ட்ரைலர் இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் பிடித்துள்ளது. இது யூடியூப்பில் 54 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.   

4 /7

பிகில்: அட்லீ இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான படம் பிகில். இப்படத்தின் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் 60 மில்லியன் வியூஸ் பெற்றுள்ளது.   

5 /7

பீஸ்ட்: நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் திரைப்படம் 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இப்படத்தின் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் 65 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.   

6 /7

துணிவு: ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளியான படம் துணிவு. இப்படத்தின் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் 67 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.   

7 /7

லியோ: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய், அர்ஜுன், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான படம் லியோ. இப்படத்தின் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் 71 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.  

