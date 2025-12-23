இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?

Indians Most Visited Travel Places In 2025: 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியர்கள் அதிக விரும்பு சென்ற இடங்களின் பட்டியல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பட்டியலில் மொத்தம் 7 இடங்கள் உள்ளன. அவை எந்தெந்த இடங்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Indians Most Visited Travel Places: இந்தியர்கள் அதிக பேர் இந்த இடங்களுக்கு சென்றதோடு மட்டுமில்லாமல், கூகுளிலும் இந்த 7 இடங்கள் குறித்து அதிகமாக தேடியுள்ளனர்.
2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியர்கள் அதிக சென்ற இடங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பது பிரயாக்ராஜ். பிரயாக்ராஜ் இந்தியர்கள் அதிகம் பேர் வந்துள்ளனர். வழக்கமான சுற்றுலா இடங்களை தாண்டி, பிரக்யராஜ்க்கு லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் சென்றுள்ளனர். பல வருடங்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மகா கும்பமேளா நடக்கும் என்பதால் அதனை காண, லட்சக்கணக்கான மக்கள் குவிந்தனர்.
இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது காஷ்மீர். 2025 ஆம் ஆண்டிலும் இந்தியாவில் அதிகம் தேடப்பட்டு பார்வையிடப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றாக காஷ்மீர் உள்ளது. அழகிய ஏரிகள் மற்றும் பனி மூடிய சிகரங்களால் சுற்றுலா பயணிகளை பெரிதும் ஈர்த்தது. மேலும், டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி மாதத்தல் அதிகமான பயணிகள் காஷ்மீருக்கு சென்றுள்ளனர்.
மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது புதுச்சேரி. 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியர்கள் அதிகம் சென்ற இடங்களில் பாண்டிச்சேரியும் ஒன்று. அங்கிருக்கும் பிரெஞ்சு கட்டிடக்கலை, அருமையான சாலைகள், கடற்கரை ஆகியவை நாடு முழுக்க உள்ள மக்களை வெகுவாக கவருகிறது. இதனால், புதுச்சேரிக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
நான்காவது இடத்தில் இருப்பது கோவா. 2025 ஆம் ஆண்டில் கோவாவுக்கு அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் சென்றுள்ளனர். அருமையான கடற்கரைகள், உணவு கலாச்சாரம், பருவகால திருவிழாக்கள் மற்றும் இந்தோ-போர்த்துகீசிய பாரம்பரியம் ஆகியவை பார்வையாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இங்கு வருவதற்கான காரணங்களை அளித்தன.
ஐந்தாவது இடத்தில் இருப்பது லடாக். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லடாக்கிற்கு இந்தியர்கள் பயணித்துள்ளனர். லடாக்கில் உள்ள இயற்கை அழகை தேடி மக்கள் அங்கு செல்கின்றனர். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் செல்லும் விரும்பக் கூடிய இடங்களில் லடாக் ஒன்று. அதன் கரடுமுரடான நிலப்பரப்பு, உயரமான மலைப் பாதைகள், ஏரிகள் இளைஞர்களை ஈர்க்கிறது.
ஆறாவது இடத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது வாரணாசி. உலகின் பழமையான நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் வாரணாசிக்கு இந்துக்கள் பலரும் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். காசி சென்றால் பாவத்தை கழிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்துக்கள் பலரும் ஆண்டுதோறும் செல்கின்றனர். இதனால், வாரணாசிக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
கடைசியாக ஏழாவது இடத்தில் இருப்பது உதய்பூர். ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூருக்கு 2025ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. உதய்பூரில் உள்ள அரமணைகள், ஹவேலிகளுக்கு பெயர் பெற்றது. இதனை காண நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் வருகை தருகின்றனர். மேலும், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் கலாச்சாரம் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுமாக கவருகிறது.