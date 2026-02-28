ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்

ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் கவனம் ஈர்த்த 7 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 தொடர் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. மொத்தம் 32 அணிகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்றன. ரெட் பால் போட்டியான இது நீண்ட நாள் நடைபெறும் தொடராகவும். உள்ளூர் கிரிக்கெட் மிக உயரிய தொடராக இது பார்க்கப்படுகிறது.
ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில், ஜம்மு காஷ்மீர் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. மிகவும் பின்தங்கிய மாநிலமாக அறியப்படும் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து வந்த வீரர்கள் இணைந்து முதல்முறையாக அந்த அணிக்கு ரஞ்சி கோப்பையை வென்று கொடுத்துள்ளனர். இறுதிப்போட்டியில் கர்நாடகாவை ஜம்மு காஷ்மீர் வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது.
இந்தச் சூழலில், ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் கவனம் ஈர்த்த 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
மயங்க் மிஸ்ரா: உத்தரகாண்ட் வீரரான இவர் 8 போட்டிகளில் 59 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். அதில் நான்கு 5 விக்கெட் Haul ஆகும். தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் 2வது இடம்.
ஷ்ரேயாஸ் கோபால்: கர்நாடக அணி வீரரான இவர் 10 போட்டிகளில் 469 ரன்களையும், 48 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார். இதில் 5 அரைசதம் அடித்துள்ளார். 2 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ பதிவு செய்துள்ளார்.
சரண்ஷ் ஜெயின்: மத்திய பிரதேச ஆல்-ரவுண்டரான இவர் 7 போட்டிகளில் 518 ரன்களையும், 30 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார். இவர் 3 அரைசதம், 1 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
ஷாபாஸ் அகமது: வங்காள அணியின் ஆல்-ரவுண்டரான இவர் 8 போட்டிகளில் 434 ரன்களையும், 39 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார். இவர் 2 அரைசதம், 1 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார். 4 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ பதிவு செய்துள்ளார்.
ஆயுஷ் டோசேஜா: டெல்லி அணி வீரரான இவர் 7 போட்டிகளில் 949 ரன்களை அடித்துள்ளார். இவர் 5 அரைசதம், 4 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
ஸ்மரன் ரவிசந்திரன்: கர்நாடக அணி வீரரான இவர் 9 போட்டிகளில் 950 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் 3 அரைசதம், 4 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
ஆகிப் நபி: ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் 10 போட்டிகளில் 60 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். பேட்டிங்கிலும் 245 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் மொத்தம் 7 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ எடுத்துள்ளார். இரண்டு அரைசதத்தையும் அடித்துள்ளார்.