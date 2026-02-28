English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்

ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்

ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் கவனம் ஈர்த்த 7 வீரர்களை இங்கு காணலாம். 

ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 தொடர் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. மொத்தம் 32 அணிகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்றன. ரெட் பால் போட்டியான இது நீண்ட நாள் நடைபெறும் தொடராகவும். உள்ளூர் கிரிக்கெட் மிக உயரிய தொடராக இது பார்க்கப்படுகிறது.
1 /9

ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில், ஜம்மு காஷ்மீர் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. மிகவும் பின்தங்கிய மாநிலமாக அறியப்படும் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து வந்த வீரர்கள் இணைந்து முதல்முறையாக அந்த அணிக்கு ரஞ்சி கோப்பையை வென்று கொடுத்துள்ளனர். இறுதிப்போட்டியில் கர்நாடகாவை ஜம்மு காஷ்மீர் வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது.

2 /9

இந்தச் சூழலில், ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 சீசனில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் கவனம் ஈர்த்த 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.   

3 /9

மயங்க் மிஸ்ரா: உத்தரகாண்ட் வீரரான இவர் 8 போட்டிகளில் 59 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். அதில் நான்கு 5 விக்கெட் Haul ஆகும். தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் 2வது இடம்.   

4 /9

ஷ்ரேயாஸ் கோபால்: கர்நாடக அணி வீரரான இவர் 10 போட்டிகளில் 469 ரன்களையும், 48 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார். இதில் 5 அரைசதம் அடித்துள்ளார். 2 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ பதிவு செய்துள்ளார்.   

5 /9

சரண்ஷ் ஜெயின்: மத்திய பிரதேச ஆல்-ரவுண்டரான இவர் 7 போட்டிகளில் 518 ரன்களையும், 30 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார். இவர் 3 அரைசதம், 1 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.    

6 /9

ஷாபாஸ் அகமது: வங்காள அணியின் ஆல்-ரவுண்டரான இவர் 8 போட்டிகளில் 434 ரன்களையும், 39 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார். இவர் 2 அரைசதம், 1 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார். 4 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ பதிவு செய்துள்ளார்.   

7 /9

ஆயுஷ் டோசேஜா: டெல்லி அணி வீரரான இவர் 7 போட்டிகளில் 949 ரன்களை அடித்துள்ளார். இவர் 5 அரைசதம், 4 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.   

8 /9

ஸ்மரன் ரவிசந்திரன்: கர்நாடக அணி வீரரான இவர் 9 போட்டிகளில் 950 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் 3 அரைசதம், 4 சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.  

9 /9

ஆகிப் நபி: ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் 10 போட்டிகளில் 60 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். பேட்டிங்கிலும் 245 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் மொத்தம் 7 ஐந்து விக்கெட் Haul-ஐ எடுத்துள்ளார். இரண்டு அரைசதத்தையும் அடித்துள்ளார். 

Ranji Trophy 2026 Ranji Trophy Auqib Nabi

Next Gallery

தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்