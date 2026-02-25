டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!

Most Runs Scored By Players in T20 World Cup Season: டி20 உலகக் கோப்பையின் ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
விராட் கோலி: இந்திய அணியின் முன்னாள் டி20 வீரர் விராட் கோலி. அவர் 2014 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 319 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். இதுவரை இந்த ரன்னை எந்த வீரரும் கடக்கவில்லை.
திலகரத்ன தில்ஷன்: இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் திலகரத்ன தில்ஷன். இவர் 20019ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 317 ரன்கள் அடித்தார்.
பாபர் அசாம்: பாகிஸ்தான் நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம். இவர் 2021 டி20 உலகக் கோப்பையில் 303 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
மஹேல ஜெயவர்த்தனே: இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் மஹேலா ஜெயவர்த்தனே. இவர் 2010ஆம் ஆண்டு நடத்த டி20 உலகக் கோப்பையில் 302 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார்.
விராட் கோலி: இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது முறையாக இடம் பிடித்திருக்கிறார் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி. இவர் 2022ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 296 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார்.
தமீம் இக்பால்: வங்கதேச அணியின் முன்னாள் வீரர் தமீம் இக்பால். இவர் 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் 295 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார்.
டேவிட் மில்லர்: ஆஸ்திரேலியா அணியின் முன்னாள் வீரர் டேவிட் மில்லர். இவர் 2021ஆம் ஆண்டு 289 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். அந்த ஆண்டில் பாபர் அசாமுக்கு அடுத்த படியாக டேவிட் மில்லர் இருந்தார்.