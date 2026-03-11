ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?

Most Runs In Indian Premier League: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், ஐபிஎல்லில் இதுவரை அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
கே. எல். ராகுல் (KL Rahul): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் கே.எல். ராகுல் 7வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 145 போட்டிகளில் விளையாடி 5222 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
எம். எஸ். தோனி (MS Dhoni): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் எம். எஸ். தோனி 6வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 278 போட்டிகளில் விளையாடி 5439 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
சுரேஷ் ரெய்னா (Suresh Raina): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் சுரேஷ் ரெய்னா 5வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 205 போட்டிகளில் விளையாடி 5528 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
டேவிட் வார்னர் (David Warner): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் டேவிட் வார்னர் 4வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 184 போட்டிகளில் விளையாடி 6565 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
ஷிகர் தவான் (Shikhar Dhawan): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் ஷிகர் தவான் 3வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 222 போட்டிகளில் விளையாடி 6769 ரன்கள் அடித்தார்.
ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் ரோகித் சர்மா 2வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 272 போட்டிகளில் விளையாடி 7046 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
விராட் கோலி (Virat Kohli): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் 267 போட்டிகளில் விளையாடி 8661 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.