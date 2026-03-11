English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?

ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?

Most Runs In Indian Premier League: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், ஐபிஎல்லில் இதுவரை அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் குறித்து பார்க்கலாம். 

 
1 /7

கே. எல். ராகுல் (KL Rahul): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் கே.எல். ராகுல் 7வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 145 போட்டிகளில் விளையாடி 5222 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

2 /7

எம். எஸ். தோனி (MS Dhoni): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் எம். எஸ். தோனி 6வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 278 போட்டிகளில் விளையாடி 5439 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

3 /7

சுரேஷ் ரெய்னா (Suresh Raina): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் சுரேஷ் ரெய்னா 5வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 205 போட்டிகளில் விளையாடி 5528 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

4 /7

டேவிட் வார்னர் (David Warner): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் டேவிட் வார்னர் 4வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 184 போட்டிகளில் விளையாடி 6565 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

5 /7

ஷிகர் தவான் (Shikhar Dhawan): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் ஷிகர் தவான் 3வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 222 போட்டிகளில் விளையாடி 6769 ரன்கள் அடித்தார்.   

6 /7

ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் ரோகித் சர்மா 2வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 272 போட்டிகளில் விளையாடி 7046 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

7 /7

விராட் கோலி (Virat Kohli): ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் 267 போட்டிகளில் விளையாடி 8661 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.   

IPL most runs Virat Kohli Rohit Sharma

Next Gallery

தங்கம் விலை 70,000 ரூபாய்க்கு கீழ் குறையும் என்பது உண்மையா?