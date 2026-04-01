IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?

IPL History: ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய டாப் 7 வீரர்களின் பட்டியலை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல வீரர்கள் பல அணிக்கு மாறியிருக்கிறார்கள். இந்தச் சூழலில், 19 வருடங்களில் ஒரே அணியில் அதிக போட்டிகளை விளையாடிய 7 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.   

7. ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு மட்டும் இவர் 156 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.  

6. சுரேஷ் ரெய்னா: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மட்டும் இவர் 170 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.    

5. கைரன் பொல்லார்ட்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மட்டும் இவர் 189 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.  

4. சுனில் நரைன்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு மட்டும் இவர் 190 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.  

3. ரோஹித் சர்மா: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மட்டும் இவர் 228 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.  

2. எம்எஸ் தோனி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மட்டும் இவர் 248 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.  

1. விராட் கோலி: ஆர்சிபி அணிக்கு மட்டும் இவர் 268 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். 

Next Gallery

தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை