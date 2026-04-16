இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட 7 மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாடு எந்த இடம்?

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்கள் என்னென்ன? 

 

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மறுவரையறை மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுகிறது. இதனை மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் தென் மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என அஞ்சப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட முதல் 7 மாநிலங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் உத்திரபிரதேச மாநிலம் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 24 கோடியே 35 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.   

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் இரண்டாவது இடத்தில் பீகார் மாநிலம் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தில், மொத்தம் 13 கோடியே 28 லட்சத்து 50 ஆயிரம் என கணிக்கப்படுகிறது.   

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் மூன்றாவது இடத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 12 கோடியே 95 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.   

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் மேற்கு வங்கம் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 10 கோடியே 6 லட்சத்து 30 ஆயிரம் என கூறப்படுகிறது.  

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் மத்திய பிரதேசம்  5வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 8 கோடியே 99 லட்சத்து 70 ஆயிரம் என கூறப்படுகிறது.  

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் ராஜஸ்தான் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 8 கோடியே 38 லட்சத்து 80 ஆயிரம் என கூறப்படுகிறது.  

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 7வது இடத்தில் உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை 7 கோடியே 75 லட்சத்து 80 ஆயிரம் என கூறப்படுகிறது.  

