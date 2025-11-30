English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • உலகின் டாப் 7 பணக்கார நடிகர்கள்.. முதல் இடத்தில் இந்தியர்.. யார் தெரியுமா?

உலகின் டாப் 7 பணக்கார நடிகர்கள்.. முதல் இடத்தில் இந்தியர்.. யார் தெரியுமா?

List Of Richest Actors In World: உலகில் உள்ள நடிகர்களில் மிகவும் கோடீஸ்வர நடிகர்களாக இருக்கும் முதல் 7 நடிகர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /8

உலகில் உள்ள நடிகர்களில் மிகவும் கோடீஸ்வர நடிகர்களாக இருக்கும் முதல் 7 நடிகர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

2 /8

ராபர்ட் டி நீரோ (Robert De Niro): இந்த பட்டியலின் 7வது இடத்தில் இருப்பவர் ராபர்ட் டி நீரோ உள்ளார். ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 6,520 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து உள்ளது என கூறப்படுகிறது. 

3 /8

ஜார்ஜ் குளூனி (George Clooney): இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இருப்பவர் ஜார்ஜ் குளூனி. ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 6590 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

4 /8

டாம் குரூஸ் (Tom Cruise): ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸ் இப்பட்டியலின் 5வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 7900 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

5 /8

ஜெர்ரி சின்ஃபீல்ட் (Jerry Seinfeld): இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் ஜெர்ரி சீன்ஃபீல்ட் உள்ளார். ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 9,760 கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

6 /8

டுவைன் ஜான்சன் (The Rock): இந்த பட்டியலின் 3வது இடத்திலிருப்பவர் டுவைன் ஜான்சன். முன்னாள் ரெஸ்லிங் வீரரும் ஹாலிவுட் நடிகருமான இவரிடம் ரூ. 10,550 கோடி ரூபாய் சொத்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

7 /8

அர்னால்ட் (Arnold Schwarzenegger): இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர் ஹாலிவுட் நடிகர் அர்னால்ட். இவரிடம் 10,640 கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

8 /8

ஷாருக்கான் (Shah Rukh Khan): இறுதியாக, இப்பட்டியலின் முதல் இடத்திலிருப்பது இந்திய நடிகரான ஷாருக்கான். இவரிடம் மொத்தமாக ரூ. 12,490 கோடி சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

Richest Actors Cinema Shah Rukh Khan The Rock Arnold

Next Gallery

ஷமியின் கரியரையே முடித்துவிட்ட இந்த இந்திய வீரர்... 148 ரன்களை குவித்து மிரட்டலடி!