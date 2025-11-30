உலகின் டாப் 7 பணக்கார நடிகர்கள்.. முதல் இடத்தில் இந்தியர்.. யார் தெரியுமா?

List Of Richest Actors In World: உலகில் உள்ள நடிகர்களில் மிகவும் கோடீஸ்வர நடிகர்களாக இருக்கும் முதல் 7 நடிகர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
உலகில் உள்ள நடிகர்களில் மிகவும் கோடீஸ்வர நடிகர்களாக இருக்கும் முதல் 7 நடிகர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ராபர்ட் டி நீரோ (Robert De Niro): இந்த பட்டியலின் 7வது இடத்தில் இருப்பவர் ராபர்ட் டி நீரோ உள்ளார். ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 6,520 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து உள்ளது என கூறப்படுகிறது.
ஜார்ஜ் குளூனி (George Clooney): இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இருப்பவர் ஜார்ஜ் குளூனி. ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 6590 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
டாம் குரூஸ் (Tom Cruise): ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸ் இப்பட்டியலின் 5வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 7900 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஜெர்ரி சின்ஃபீல்ட் (Jerry Seinfeld): இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் ஜெர்ரி சீன்ஃபீல்ட் உள்ளார். ஹாலிவுட் நடிகரான இவரிடம் சுமார் 9,760 கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
டுவைன் ஜான்சன் (The Rock): இந்த பட்டியலின் 3வது இடத்திலிருப்பவர் டுவைன் ஜான்சன். முன்னாள் ரெஸ்லிங் வீரரும் ஹாலிவுட் நடிகருமான இவரிடம் ரூ. 10,550 கோடி ரூபாய் சொத்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அர்னால்ட் (Arnold Schwarzenegger): இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர் ஹாலிவுட் நடிகர் அர்னால்ட். இவரிடம் 10,640 கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஷாருக்கான் (Shah Rukh Khan): இறுதியாக, இப்பட்டியலின் முதல் இடத்திலிருப்பது இந்திய நடிகரான ஷாருக்கான். இவரிடம் மொத்தமாக ரூ. 12,490 கோடி சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.