English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!

உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!

World Richest Athletes List: உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /7

லியோனல் மெஸ்ஸி: உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் 7வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி. இவரின் சொத்து மதிப்;பு சுமார் 850 மில்லியன் டாலராக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 7,000 கோடி ஆகும்.

2 /7

ரோஜர் பெடரர்: உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் 6வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் டெல்லி வீரர் ரோஜர் பெடரர். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 1.1 பில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் ரூ. 9,100 கோடி ஆகும். 

3 /7

டைகர் வுட்ஸ்: இந்த பட்டியலில் கோல்ஃப் வீரர் டைகர் வுட்ஸ் 5வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு 1.4 பில்லியன் டாலராக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 11,500 கோடி வரை இருக்குமாம். 

4 /7

ரொனால்டோ: உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோ. இவரின் சொத்து மதிப்;பு சுமார் 1.4 பில்லியன் டாலராக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 12,000 கோடி வரை இருக்கும். 

5 /7

ஜயான் திரியாக்: உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் 3வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் முன்னாள் டென்னிஸ் வீரர் ஜயான் திரியாக். இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 2.5 மில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் ரூ. 25,000 கோடி வரை இருக்கும் என தெரிகிறது. 

6 /7

வின்ஸ் மெக்மஹோன்: உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள் பட்டியலின் 2வது இடத்தில் முன்னாள் WWE வீரர் வின்ஸ் மெக்மஹோன் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 3.2 மில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் ரூ. 29,000 கோடி வரை இருக்கும். 

7 /7

மைக்கேல் ஜோர்டான்: உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள் பட்டியலின் முதல் இடத்தில் கூடைப்பந்து வீரர் மைக்கேல் ஜோர்டான் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 3.8 பில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் ரூ. 32,000 கோடி ஆகும்.

World Richest Athletes Cristiano Ronaldo Lionel Messi world players net worth

Next Gallery

பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..