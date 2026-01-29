இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார வங்கிகள்.. முதல் இடத்தில் எந்த பேங்க்!

Richest Banks In India: இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார வங்கிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி: இந்தியாவின் பணக்கார வங்கிகளின் பட்டியலில் 7வது இடத்தில் இருப்பது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி. இந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 1.44 லட்சம் கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கி: இந்த பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தில் பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 1.50 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஆக்சிஸ் வங்கி: இந்தியாவின் பணக்கார வங்கிகளின் பட்டியலில் 5வது இடத்தில் ஆக்சிஸ் வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 4 லட்சம் கோடி மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கோட்டாக் மஹிந்திரா வங்கி: இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் இருப்பது கோட்டாக் மஹிந்திரா வங்கி. இந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 4.26 லட்சம் கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா: இந்தியாவின் பணக்கார வங்கிகளின் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருப்பது SBI வங்கி. இந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 9.61 லட்சம் கோடி என கூறப்படுகிறது.
ஐசிஐசிஐ வங்கி: இந்தியாவின் பணக்கார வங்கிகளின் பட்டியலில், 2வது இடத்தில் ஐசிஐசிஐ வங்கி உள்ளது. அந்த வங்கியின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 9.89 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
HDFC வங்கி: இந்தியாவின் பணக்கார வங்கிகளின் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் HDFC வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கி மதிப்பு சுமார் ரூ. 14.35 லட்சம் கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.