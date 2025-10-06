English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

South Indian Richest Cinema Couples: தென்னிந்திய சினிமாவில் பணக்கார ஜோடியாக இருக்கும் டாப் 7 பிரபலங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /7

மகேஷ் பாபு - நம்ரதா ஷிரோத்கர்: தென்னிந்தியாவின் பணக்கார ஜோடிகளின் லிஸ்ட்டில் 7வது இடத்தில் உள்ளது தெலுங்கு நடிகர் மகேஷ் பாபு - நம்ரதா ஷிரோத்கர் ஜோடி. இவர்களின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 450 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

2 /7

யாஷ் - ராதிகா பண்டிட்: கேஜிஎப் படத்தின் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானவர் கண்ணட நடிகர் யாஷ். இவரது மனைவி ராதிகா பண்டிட். இவர்களுக்கு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

3 /7

அஜித் குமார் - ஷாலினி: இந்த பட்டியலின் 5வது இடத்தில் அஜித் - ஷாலினி ஜோடி உள்ளது. தமிழ் சினிமாவின் டாப் நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித். தற்போது கார் ரேசிலும் அசத்தி இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்து வருகிறார். இந்த ஜோடிக்கு சுமார் 450 முதல் 500 கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

4 /7

ஜோதிகா - சூர்யா: இந்த பட்டியலில் 4வது இடத்தில் இருப்பது சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடிதான். இவர்களின் சொத்து மதிப்பும் சுமார் 500 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

5 /7

அல்லு அர்ஜுன் - சினேகா: இந்த பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருப்பது அல்லு அர்ஜுன் - சினேகா ஜோடி. இவர்களின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

6 /7

நாகர்ஜுனா - அமலா: தென்னிந்திய சினிமாவின் பணக்கார ஜோடி பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது நாகர்ஜுனா - அமலா கோடி. இவர்களின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 800 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

7 /7

ராம் சரண் - உபாசனா காமினேனி: இப்பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருப்பது ராம் சரண் - உபாசனா காமினேனி ஜோடிதான். ஒருபக்கம் தென்னிந்தியாவின் பிரபல நடிகராக திகழ்ந்து வருகிறார் ராம் சரண். மறுபக்கம் பல முதலீடுகளில் ஈடுபட்டு வருமானம் செய்து வருகிறார் அவரது மனைவி உபாசனா காமினேனி. அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிறுவனத்தின் துணை தலைவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

