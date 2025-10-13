தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?

Richest Comedy Actors Of Tamil Cinema: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார காமெடி நடிகார்கள் யார் யார்? அவர்களின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சந்தானம்: தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்களின் பட்டியலில் சந்தானம் முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 85 கோடி முதல் 90 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
வடிவேலு: வைகை புயல் என அழைப்படும் என வடிவேலு, இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 80 கோடி வரை இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
யோகி பாபு: தற்போது தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத காமெடி நடிகராக யோகி பாபு வலம் வருகிறார். இவர் ஒரு படத்திற்கு ரூ. 1 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 75 கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கவுண்டமனி: 1980, 90-களில் கவுண்டமணி இல்லாத படமே இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு காமெடி துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 55 கோடி முதல் 70 கோடி வரை இருக்கலாம் என தெரிகிறது.
சூரி: காமெடி துறையில் தனது பயணத்தை தொடங்கிய சூரி, தற்போது ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ. 5 கோடி வரை சம்பளமாக பெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.70 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.
விவேக்: 90களிலேயே தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய விவேக், ஒரு தவிர்க்க முடியாத காமெடி நடிகராக மாறியவர். இவர் கரோனா காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்தார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 70 கோடி வரை இருக்கலாம் என தெரிகிறது.
ரெடின் கிங்ஸ்லி LKG, A1, ஜாக்பாட், டாக்டர் உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார். தற்போது தவிர்க்க முடியாத கமெடி நடிகராக வலம் வருகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 40 முதல் 50 கோடி வரை இருக்கும். மேலும் இவரிடம் பல விலை உயர்ந்த சொகுசு கார்கள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.