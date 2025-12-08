இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு எந்த இடம்?

Top 7 Indian Woman Cricketers: இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார வீராங்கனைகள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்: இந்தயாவின் பணக்கார கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 7வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 5 கோடி என கூறப்படுகிறது.
தீப்தி சர்மா: இந்த பட்டியலில் தீப்தி சர்மா 6வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 8 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
சஃபாலி வர்மா: இந்த பட்டியலில் ஷஃபாலி வர்மா 5அது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 10 அல்லது 11 கோடி இருக்கும் ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஜூலன் கோஸ்வாமி: இந்த பட்டியலில் முன்னாள் விராங்கனை ஜூலன் கோஸ்வாமி 4வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 8 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்: இந்திய பணக்கார வீராங்கனைகளின் லிஸ்ட்டில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 3வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 25 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஸ்மிருதி மந்தனா: இந்த பட்டியலில் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா 2ம் இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 30 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
மிதாலி ராஜ்: இந்திய பணக்கார கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளின் பட்டியலில் மிதாலி ராஜ் முதல் இடம் பிடித்திருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 40 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.